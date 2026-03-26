Мужчина, расстрелявший полицейских в Одессе, погиб при задержании

В Одессе во время задержания погиб мужчина, который накануне расстрелял автомобиль полиции.

Во время проведения спецоперации он применил оружие против бойцов подразделения КОРД. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В сообщении говорится, что мужчина не шел на контакт с переговорщиком. А применение оружия против него было вынужденным, ведь иначе была угроза для жизни правоохранителей.

"Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое. Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь", — сообщили в Нацполиции.

Напомним, что вечером 25 марта стало известно о стрельбе в поселке Котовского, крупнейшем жилом массиве, который расположен в северной части Одессы. Впоследствии стало известно, что огонь открыл мужчина из автоматического оружия по полицейским, когда они проверяли документы у него.

Расстрел полицейских в Черкасской области

Это не первый случай расстрела полицейских. 27 января появилась информация, что во время задержания фигуранта уголовного дела мужчина открыл прицельный огонь по правоохранителям. Тогда сообщалось, что он подозреваемый в совершении убийства. Еще один правоохранитель был госпитализирован. Среди погибших было трое участников боевых действий.

Вероятно речь идет о покушении, которое произошло в конце 2025 года — тогда произошло покушение на жизнь депутата в г. Корсунь-Шевченковском. Машина мужчины взорвалась, когда он сел в авто и начал движение.

Начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма во время брифинга 27 января рассказал, что мужчина, который подозревается в убийстве полицейских в Черкасской области, был бывшим военным.

28 января военнослужащий Ярослав Нищик раскрыл имя подозреваемого стрелка — по его словам, им был его побратим Сергей Русинов, с которым они во время полномасштабного вторжения РФ служили в 158-м и 198-м батальонах.