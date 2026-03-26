Чоловік, який розстріляв поліцейських в Одесі, загинув при затриманні

В Одесі під час затримання загинув чоловік, який напередодні розстріляв автомобіль поліції.

Під час проведення спецоперації він застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У повідомленні йдеться, що чоловік не йшов на контакт із перемовником. А застосування зброї проти нього було вимушеним, адже інакше була загроза для житті правоохоронців.

"Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом кількох годин поліцейські встановили місце перебування фігуранта: він переховувався у недобудові. Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь", — повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, що ввечері 25 березня стало відомо про стрілянину у селищі Котовського, найбільшому житловому масиві, який розташований у північній частині Одеси. Згодом стало відомо, що вогонь відкрив чоловік з автоматичної зброї по поліцейським, коли вони перевіряли документи в нього.

Розстріл поліцейських на Черкащині

Це не перший випадок розстрілу поліцейських. 27 січня з'явилася інформація, що під час затримання фігуранта кримінальної справи чоловік відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Тоді повідомлялося, що він підозрюваний у скоєнні вбивства. Ще одного правоохоронця було госпіталізовано. Серед загиблих було троє учасників бойових дій.

Ймовірно йдеться про замах, який стався наприкінці 2025 року — тоді стався замах на життя депутата у м. Корсунь-Шевченківському. Автівка чоловіка вибухнула, коли він сів у авто та почав рух.

Начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима під час брифінгу 27 січня розповів, що чоловік, який підозрюється у вбивстві поліціянтів на Черкащині, був колишнім військовим.

28 січня військовослужбовець Ярослав Нищик розкрив ім'я підозрюваного стрільця — за його словами, ним був його побратим Сергій Русінов, з яким вони під час повномасштабного вторгнення РФ служили в 158-му та 198-му батальйонах.