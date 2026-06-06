Водителю, совершившему смертельное ДТП в Киеве, сообщили о подозрении: какой срок грозит ему

Прокуратура сообщила о подозрении водителю, который 5 июня совершил смертельное ДТП в Киеве, в результате чего погибли четыре человека. Среди погибших есть 12-летний мальчик.

Сам водитель находится под охраной в больнице: полученные травмы не представляют угрозы его жизни. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, 49-летний водитель Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где были люди.

В результате ДТП погибли четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12 летний мальчик. Телесные повреждения получили еще три человека.

Следствие также установило, что на момент ДТП мужчина был трезв.

"В то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в целом водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года", — отметили в Офисе генпрокурора.

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Мужчине также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

За совершение ДТП мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, что 5 июня в Киеве автомобиль на скорости съехал с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. Правоохранители задержали водителя в процессуальном порядке.

В прокуратуре сообщили, что водитель, который не справился с управлением, ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Также стало известно, что автомобиль, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Соломенском районе столицы, уже имел в прошлом 39 различных инцидентов. Почти половина из всего количества случаев была в прошлом году.

За рулем автомобиля находился Павел Плешивцев, 1976 года рождения. Он является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное" на Херсонщине.

Во время ДТП погибли сотрудники Соломенского управления полиции Киева старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. Также жертвами автокатастрофы стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а двое мужчин и женщина сейчас находятся в больнице.