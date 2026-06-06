Водію, який скоїв смертельну ДТП у Києві, повідомили про підозру: який термін загрожує йому

Прокуратура повідомила про підозру водію, який 5 червня скоїв смертельну ДТП у Києві, внаслідок чого загинуло четверо людей. Серед загиблих є 12-річний хлопчик.

Сам водій перебуває під охороною в лікарні: отримані травми не становлять загрози його життю. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За версією слідства, 49-річний водій Mercedes-Benz рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, де були люди.

Внаслідок ДТП загинуло четверо пішоходів — двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12 річний хлопчик. Тілесні ушкодження отримали ще троє людей.

Слідство також встановило, що на момент ДТП чоловік був тверезий.

"Водночас з січня 2025 року його 5 разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще 5 разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 роки", — зазначили в Офісі генпрокурора.

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Чоловіку також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

За вчинення ДТП чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, що 5 червня у Києві автомобіль на швидкості з'їхав із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. Правоохоронці затримали водія у процесуальному порядку.

У прокуратурі повідомили, що водія, який не впорався з керуванням, раніше неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також стало відомо, що автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Солом'янському районі столиці, вже мав у минулому 39 різноманітних інцидентів. Майже половина з усієї кількості випадків була минулого року.

За кермом автівки перебував Павло Плешивцев, 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" на Херсонщині.

Під час ДТП загинули працівники Солом'янського управління поліції Києва старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. Також жертвами автотрощі стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а двоє чоловіків та жінка наразі перебувають у лікарні.