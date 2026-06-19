Убийство Демьяна Ганула: Сергея Шалаева приговорили к пожизненному заключению

Приморский районный суд Одессы признал виновным в убийстве общественного деятеля и активиста Демьяна Ганула 46-летнего военнослужащего Сергея Шалаева. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом 19 июня сообщила корреспондентка "Суспильного" из зала суда.

Заключительное заседание по делу состоялось в Приморском районном суде Одессы. После судебных прений коллегия судей удалилась в совещательную комнату и вынесла приговор.

Шалаева признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство по заказу, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

Судебное разбирательство продолжалось с 1 октября 2025 года. В ходе заседаний и следственного эксперимента обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о подготовке преступления. Согласно материалам дела, имея опыт профессионального военного, он в течение месяца следил за активистом в Одессе и получал указания от анонимного куратора. На тот момент Шалаев находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Відео дня

Утром 14 марта 2025 года он подкараулил Демьяна Ганула в центре Одессы. Во время допроса в суде Шалаев признался, что после первых выстрелов догнал раненого активиста и произвел контрольный выстрел. От полученных ранений Ганул скончался на месте.

Потерпевшими по делу были жена погибшего Жанна Вознюк и его отец Вадим Ганул. В ходе судебного разбирательства родственники обвиняемого перечислили Жанне Вознюк 100 тысяч гривен в качестве компенсации, однако она отказалась от этих средств. Позже защита сообщила суду, что деньги были перечислены на счет благотворительного фонда "Вернись живым".

Несмотря на приговор, вынесенный исполнителю, личности заказчика и координатора убийства правоохранительные органы до сих пор не установили. Материалы, касающиеся организаторов преступления, выделены в отдельное уголовное производство, расследование продолжается.

Дело об убийстве Демьяна Ганула: хронология событий

14 марта 2025 года народный депутат Алексей Гончаренко сообщил об убийстве в центре Одессы активиста и волонтера Демьяна Ганула. Он был общественным деятелем, блогером, защитником животных и окружающей среды, возглавлял общественную организацию "Уличный фронт", участвовал в Революции достоинства и событиях 2 мая 2014 года в Одессе. В 2014–2016 годах руководил силовым блоком "Правого сектора" в Одессе.

В тот же день министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил об открытии уголовного дела по факту заказного убийства. Он также заявил, что будет лично контролировать ход расследования.

Вечером 14 марта правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве активиста. Об этом также сообщил Игорь Клименко.

15 марта депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов высказал предположение о возможных мотивах преступления. По его словам, заказчиком убийства мог быть кто-то из родственников людей, погибших во время событий в Одессе 2 мая 2014 года.

16 марта Киевский районный суд Одессы определил меру пресечения в отношении подозреваемого Сергея Шалаева. Его поместили под стражу на два месяца без права освобождения под залог.

В тот же день в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода сообщили, что Шалаева перевели в подразделение в июле 2024 года из 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба. В бригаде отметили, что он преимущественно находился на лечении и не привлекался к выполнению боевых задач. С 22 февраля военнослужащий не вернулся из отпуска и считался самовольно покинувшим часть.