Вбивство Дем'яна Ганула: Сергія Шалаєва засудили до довічного ув'язнення

Приморський районний суд Одеси визнав винним у вбивстві громадського діяча та активіста Дем’яна Ганула 46-річного військовослужбовця Сергія Шалаєва. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це 19 червня повідомила кореспондентка "Суспільного" із зали суду.

Фінальне засідання у справі відбулося в Приморському районному суді Одеси. Після судових дебатів колегія суддів пішла до нарадчої кімнати та ухвалила вирок.

Шалаєва визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство на замовлення, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Судовий розгляд тривав із 1 жовтня 2025 року. Під час засідань і слідчого експерименту обвинувачений повністю визнав провину та детально розповів про підготовку злочину. За матеріалами справи, маючи досвід професійного військового, він протягом місяця стежив за активістом в Одесі та отримував вказівки від анонімного куратора. На той момент Шалаєв перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

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Вранці 14 березня 2025 року він підстеріг Дем’яна Ганула в центрі Одеси. Під час допиту в суді Шалаєв зізнався, що після перших пострілів наздогнав пораненого активіста та здійснив контрольний постріл. Від отриманих поранень Ганул загинув на місці.

Потерпілими у справі були дружина загиблого Жанна Вознюк та його батько Вадим Ганул. Під час процесу родина обвинуваченого надіслала Жанні Вознюк 100 тисяч гривень як компенсацію, однак вона відмовилася від цих коштів. Пізніше захист повідомив суду, що гроші перерахували на рахунок благодійного фонду “Повернись живим”.

Попри вирок виконавцю, особу замовника та координатора вбивства правоохоронці досі не встановили. Матеріали щодо організаторів злочину виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування триває.

Справа про вбивство Дем’яна Ганула: хронологія подій

14 березня 2025 року народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про вбивство в центрі Одеси активіста та волонтера Дем’яна Ганула. Він був громадським діячем, блогером, захисником тварин і довкілля, очолював громадську організацію “Вуличний фронт”, брав участь у Революції гідності та подіях 2 травня 2014 року в Одесі. У 2014–2016 роках керував силовим блоком “Правого сектору” в Одесі.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом замовного вбивства. Він також заявив, що особисто контролюватиме перебіг розслідування.

Увечері 14 березня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста. Про це також повідомив Ігор Клименко.

15 березня депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов висловив припущення щодо можливих мотивів злочину. За його словами, замовником убивства міг бути хтось із родичів людей, які загинули під час подій в Одесі 2 травня 2014 року.

16 березня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному Сергію Шалаєву. Його взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Того ж дня у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу повідомили, що Шалаєва перевели до підрозділу в липні 2024 року зі 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу. У бригаді зазначили, що він переважно перебував на лікуванні та не залучався до виконання бойових завдань. З 22 лютого військовий не повернувся з відпустки й вважався таким, що самовільно залишив частину.