"Кто-то 10–20 тысяч, кто-то 100–150": за эксгенерала СБУ Дуку внесли большую часть залога

При бывшем чиновнике СБУ и фигуранте дела "Карфаген" Сергее Дуке внесли 44 миллиона гривен из 65 нужных.

Во вторник, 10 ноября, при бывшем первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергее Дуке, который выступает подозреваемым по делу "Карфаген", внесли 44 миллиона гривен залога. 6 ноября ВАКС отправил Дуку под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 65 миллионов гривен. Следовательно, до полной суммы не хватает 21 миллиона. Сам Дука на заседании суда заявлял, что у него нет финансовой возможности заплатить такую сумму.

Как сообщил Радио Свобода прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась, средства поступили от 1113 плательщиков.

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"Там разные суммы: кто-то 10-20 тысяч, кто-то 100-150", — рассказал Карась.

Операция "Карфаген": что известно о Сергее Дуке

Отметим, утром 4 ноября источники медиа "Украинская правда" сообщили об обысках работников СБУ и Нацпола, а через несколько часов НАБУ опубликовало дежурную часть дела "Карфаген". Среди лиц, к кому пришли по решению суда, был генерал СБУ Сергей Дука . На пленках НАБУ Дука фигурирует как "Аким". По данным следствия, он знал о деятельности организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генпрокурора. Кроме того, Дука, вероятно, угрожал применением огнестрельного оружия детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Зеленский отреагировал на результаты операции "Карфагена".

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Журналисты нашли у семьи фигуранта "Карфагена" имение с бассейном и подземное укрытие.

Кроме этого, Фокус выяснил, кого после операции "Карфагена" заставят показать имущество и доходы, кто сможет и дальше скрывать состояние и почему борьба с коррупцией может обернуться угрозой для украинской агентуры.