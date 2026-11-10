"Хтось 10–20 тисяч, хтось 100–150": за ексгенерала СБУ Дуку внесли більшу частину застави

За колишнього посадовця СБУ та фігуранта справи "Карфаген" Сергія Дуку внесли 44 мільйони гривень із 65 потрібних.

У вівторок, 10 листопада, за колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку, який виступає підозрюваним у справі "Карфаген", внесли 44 мільйони гривень застави. 6 листопада ВАКС відправив Дуку під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 65 мільйонів гривень. Відтак наразі до повної суми бракує 21 мільйона. Сам Дука на засіданні суду заявляв, що не має фінансової змоги сплатити таку суму.

Як повідомив Радіо Свобода прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась, кошти надійшли від 1113 платників.

"Там різні суми: хтось 10–20 тисяч, хтось 100–150", – розповів Карась.

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Операція "Карфаген": що відомо про Сергія Дуку

Зазначимо, зранку 4 листопада джерела медіа "Українська правда" повідомили про обшуки у працівників СБУ та Нацполу, а через кілька годин НАБУ опублікувало чергову частину справи "Карфаген". Серед осіб, до кого прийшли за постановою суду, був генерал СБУ Сергій Дука. На плівках НАБУ Дука фігурує як "Акім". За даними слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" і допомагав розв'язувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора. Крім цього, Дука ймовірно, погрожував застосуванням вогнепальної зброї детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку.

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