Больше не "народные": кого из артистов лишили государственных наград

Накануне Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11410, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Этот проект закона предусматривает лишение государственных наград Украины лиц, которые пропагандируют государство-агрессора или оправдывают оккупацию Украины.

Шестерых певцов, которые имели звание Народных артистов Украины, лишили государственных наград. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован сегодня, 22 ноября.

Так, решением СНБО о лишении государственных наград предателей Украины касалось 34 человек. Среди них бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Из деятелей культуры указ коснется шестерых представителей.

Соответственно, почетного звания "Народный артист Украины" лишили:

Николай Басков

Николай Басков Фото: Zvezdi.ru

48-летнего российского певца Николая Баскова. Артист в свое время выступал в Украине, однако еще во время Оранжевой революции показал свои политические взгляды. В 2004 году Басков поддерживал политические позиции Виктора Януковича. Уже тогда на одном из своих выступлений певец заявил: "Правительство и президент России не позволят поставить Украину на колени перед Америкой". Уже в 2014 году Басков поддержал оккупацию Крыма, которая началась российской армией. Тогда же, в 2015-м, впервые возникло предложение лишить певца звания Народного артиста Украины, которое не дошло до исполнения. Соответственно, в 2022 году Николай Басков поддержал политические взгляды действующего президента России Владимира Путина и одновременно войну в Украине.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров Фото: РИА

57-летний певец Филипп Киркоров получил звание "Народный артист Украины" в 2008 году. Однако в 2014 году певец прославился украинофобными высказываниями, поддержал аннексию Крыма и захват части украинских регионов. Уже в 2022 году Киркоров активно поддерживал военные действия на территории Украины. Впоследствии артист даже посетил оккупированные Россией украинские территории.

Александр Малинин

Александр Малинин Фото: Из открытых источников

66-летний певец Александр Малинин звание Народного артиста Украины получил в 2004 году. Однако уже в 2022-м артист стал на сторону российского президента Владимира Путина и поддержал военные действия на территории Украины. Уже потом певец заявил, что готов взять в руки оружие, чтобы воевать против украинцев.

Игорь Крутой

Игорь Крутой Фото: Из открытых источников

Звание Народный артист Украины потерял и уроженец Кировоградской области 70-летний композитор Игорь Крутой. Несмотря на то, что композитор долгое время воздерживался от комментирования войны в Украине, все же в одном из своих интервью он дал понять, что выбирает сторону России.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Еще одна уроженка Украины — 46-летняя певица Каролина Куек (Ани Лорак) — также больше не Народная артистка Украины. Государственную награду певица получила в 2008 году. Однако, несмотря на государственное признание артистка после 2014-го и после 2022 года осталась строить карьеру в России. До сих пор певица никоим образом не стала на защиту своей Родины, чем фактически определила свою позицию, поддержав Владимира Путина.

Таисия Повалий

Таисия Повалий Фото: Из открытых источников

59-летняя певица Таисия Повалий, также уроженка Украины, потеряла звание "Заслуженная артистка Украины" и "Народная артистка Украины". Хотя санкции против певицы начали действовать раньше, она до сих пор имела государственные награды. Артистка открыто поддерживает войну на Родине, а действия действующего президента России Владимира Путина называет "спасением украинцев".

Замечание, согласно указу, речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Залужный в футболке цвета бургунди поблагодарил украинских военных.

Кроме этого, Фокус писал, что в сети опубликовали архивные фото покойной актрисы Анастасии Заворотнюк.