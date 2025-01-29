Мастер Чиф в Call of Duty: появились подробности о сотрудничестве с Halo

Инсайдеры раскрыли подробности о несостоявшемся кроссовере Call of Duty с Halo.

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Недавно появились новые подробности о несостоявшемся кроссовере Call of Duty с Halo, пишет GameSpot.

Инсайдер TheGhostOfHope поделился информацией о том, что Sledgehammer Games действительно планировала масштабное сотрудничество с Halo для Call of Duty: Modern Warfare III, которая вышла в 2023 году. Игра должна была включать в себя различные карты из Halo.

После того, как компания Microsoft приобрела Activision, многие геймеры даже начали предполагать, что Мастер Чиф обязательно появится в Call of Duty, как игровой персонаж. Но ничего из этого не произошло, и многие задаются вопросом, почему.

NEW: Sledgehammer Games had plans to do a huge collaboration with Halo with Modern Warfare III which would have added various maps from the Halo franchise. pic.twitter.com/adZofghstG — Hope (@TheGhostOfHope) January 28, 2025

В прошлом году стало известно, что потенциальное сотрудничество не состоялось по "совершенно неизвестным причинам". Датамайнер Alaix также сообщал, что у него даже имеются доказательства подготовки общего проекта Call of Duty с Halo.

"Возможно, однажды я буду достаточно щедр, чтобы поделиться некоторыми скриншотами, которые у меня есть из этого сотрудничества", — заявлял датамайнер.

Как известно, ранее франшиза Fallout от Microsoft появилась в Call of Duty, так что подобные преценденты не новость. Также Мастер Чиф появился в Fortnite много лет назад.

В других новостях Halo Studios заявляла, что работает над несколькими новыми играми, которые будут разработаны на Unreal Engine 5.

Остается неизвестным, какие именно карты, оружие и снаряжение могли бы попасть в Modern Warfare 3. Но комментарии Alaix предполагают, что разработчиками были сделаны даже ассеты (цифровые объекты).

Некоторые полагают, что Microsoft все еще может вернуться к такому сотрудничеству в будущем, в зависимости от того, как будет развиваться франшиза Call of Duty и насколько будет интересна коллаборация с Halo.