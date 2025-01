Мастер Чиф в Call of Duty: появились подробности о сотрудничестве с Halo

Недавно появились новые подробности о несостоявшемся кроссовере Call of Duty с Halo, пишет GameSpot.

Инсайдер TheGhostOfHope поделился информацией о том, что Sledgehammer Games действительно планировала масштабное сотрудничество с Halo для Call of Duty: Modern Warfare III, которая вышла в 2023 году. Игра должна была включать в себя различные карты из Halo.

После того, как компания Microsoft приобрела Activision, многие геймеры даже начали предполагать, что Мастер Чиф обязательно появится в Call of Duty, как игровой персонаж. Но ничего из этого не произошло, и многие задаются вопросом, почему.

NEW: Sledgehammer Games had plans to do a huge collaboration with Halo with Modern Warfare III which would have added various maps from the Halo franchise. pic.twitter.com/adZofghstG