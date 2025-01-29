Майстер Чіф у Call of Duty: з'явилися подробиці про співпрацю з Halo

Інсайдери розкрили подробиці про невдалий кросовер Call of Duty з Halo.

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Нещодавно з'явилися нові подробиці про невдалий кросовер Call of Duty з Halo, пише GameSpot.

Інсайдер TheGhostOfHope поділився інформацією про те, що Sledgehammer Games дійсно планувала масштабну співпрацю з Halo для Call of Duty: Modern Warfare III, яка вийшла у 2023 році. Гра повинна була містити в собі різні карти з Halo.

Після того, як компанія Microsoft придбала Activision, багато геймерів навіть почали припускати, що Майстер Чіф обов'язково з'явиться в Call of Duty, як ігровий персонаж. Але нічого з цього не сталося, і багато хто задається питанням, чому.

NEW: Sledgehammer Games had plans to do a huge collaboration with Halo with Modern Warfare III which would have added various maps from the Halo franchise. pic.twitter.com/adZofghstG — Hope (@TheGhostOfHope) January 28, 2025

Минулого року стало відомо, що потенційна співпраця не відбулася з "абсолютно невідомих причин". Датамайнер Alaix також повідомляв, що в нього навіть є докази підготовки спільного проєкту Call of Duty з Halo.

"Можливо, одного разу я буду досить щедрий, щоб поділитися деякими скріншотами, які у мене є з цієї співпраці", — заявляв датамайнер.

Як відомо, раніше франшиза Fallout від Microsoft з'явилася в Call of Duty, тож подібні преценденти не новина. Також Майстер Чіф з'явився у Fortnite багато років тому.

В інших новинах Halo Studios заявляла, що працює над кількома новими іграми, які будуть розроблені на Unreal Engine 5.

Залишається невідомим, які саме карти, зброя і спорядження могли б потрапити в Modern Warfare 3. Але коментарі Alaix припускають, що розробники зробили навіть асети (цифрові об'єкти).

Дехто вважає, що Microsoft все ще може повернутися до такої співпраці в майбутньому, залежно від того, як розвиватиметься франшиза Call of Duty і наскільки буде цікавою колаборація з Halo.