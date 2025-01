Майстер Чіф у Call of Duty: з'явилися подробиці про співпрацю з Halo

Нещодавно з'явилися нові подробиці про невдалий кросовер Call of Duty з Halo, пише GameSpot.

Інсайдер TheGhostOfHope поділився інформацією про те, що Sledgehammer Games дійсно планувала масштабну співпрацю з Halo для Call of Duty: Modern Warfare III, яка вийшла у 2023 році. Гра повинна була містити в собі різні карти з Halo.

Після того, як компанія Microsoft придбала Activision, багато геймерів навіть почали припускати, що Майстер Чіф обов'язково з'явиться в Call of Duty, як ігровий персонаж. Але нічого з цього не сталося, і багато хто задається питанням, чому.

NEW: Sledgehammer Games had plans to do a huge collaboration with Halo with Modern Warfare III which would have added various maps from the Halo franchise. pic.twitter.com/adZofghstG