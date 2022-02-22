В штабе ООС заявили об обстреле окупантами позиций ВСУ возле Мариуполя

Обстрелы велись из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также с начала суток пророссийские боевики открыли огонь по Счастью.

21 февраля российско-оккупационные войска совершили 84 обстрела, 64 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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В результате обстрелов пророссийских боевиков погибли два бойца из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 12 украинских воинов получили ранения, еще 6 — боевые травмы. Указывается, что с начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня:

Дважды позиции из украинских военных рядом с Мариуполем обстреляли из артиллерии 122-мм и 120-мм минометов;

Счастье — из станковых автоматических гранатометов.

По состоянию на 7 утра 22 февраля, потерь среди украинских военных не было.

[ + – ] Обстрелы за минувшие сутки 21 февраля Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Напомним, с 17 февраля в зоне ООС наблюдалось обострение ситуации. Под обстрел боевиков попал детский сад в Станице Луганской, а затем и территория лицея во Врубовке.

18 февраля оккупанты объявили о массовой "эвакуации" жителей ОРДЛО в Россию.

19 февраля главари "Л/ДНР" заявили о проведении всеобщей мобилизации.

21 февраля Россия признала независимость "Л/ДНР" и ввела войска на территорию ОРДЛО для "гарантии мира".