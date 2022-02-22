У штабі ООС заявили про обстріл окупантами позицій ЗСУ біля Маріуполя

Обстріли велися зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Також із початку доби проросійські бойовики відкрили вогонь на Щастя.

21 лютого російсько-окупаційні війська здійснили 84 обстріли, 64 з яких із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Унаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинули два бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 12 українських воїнів отримали поранення, ще 6 — бойові травми. Вказується, що з початку доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню:

двічі позиції з українських військових поряд із Маріуполем обстріляли з артилерії 122-мм і 120-мм мінометів;

Щастя — зі станкових автоматичних гранатометів.

Станом на 7 ранку 22 лютого втрат серед українських військових не було.

[ + – ] Обстріл за минулу добу 21 лютого Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Нагадаємо, із 17 лютого у зоні ООС спостерігалося загострення ситуації. Під обстріл бойовиків потрапив дитячий садок у Станиці Луганській, а потім і територія ліцею у Врубівці.

18 лютого окупанти оголосили про масову "евакуацію" жителів ОРДЛО в Росію.

19 лютого глава "Л/ДНР" заявив про проведення загальної мобілізації.

21 лютого Росія визнала незалежність "Л/ДНР" і ввела війська на територію ОРДЛО для "гарантії миру".