У штабі ООС заявили про обстріл окупантами позицій ЗСУ біля Маріуполя
Обстріли велися зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Також із початку доби проросійські бойовики відкрили вогонь на Щастя.
21 лютого російсько-окупаційні війська здійснили 84 обстріли, 64 з яких із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.
Унаслідок обстрілів проросійських бойовиків загинули два бійці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 12 українських воїнів отримали поранення, ще 6 — бойові травми. Вказується, що з початку доби окупанти тричі порушили режим припинення вогню:
- двічі позиції з українських військових поряд із Маріуполем обстріляли з артилерії 122-мм і 120-мм мінометів;
- Щастя — зі станкових автоматичних гранатометів.
Станом на 7 ранку 22 лютого втрат серед українських військових не було.
Нагадаємо, із 17 лютого у зоні ООС спостерігалося загострення ситуації. Під обстріл бойовиків потрапив дитячий садок у Станиці Луганській, а потім і територія ліцею у Врубівці.
18 лютого окупанти оголосили про масову "евакуацію" жителів ОРДЛО в Росію.
19 лютого глава "Л/ДНР" заявив про проведення загальної мобілізації.
21 лютого Росія визнала незалежність "Л/ДНР" і ввела війська на територію ОРДЛО для "гарантії миру".