Армия РФ нанесла почти 30 ударов по домам в Харькове, гражданских просят покинуть Изюм

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что оккупанты пошли от Изюма в сторону Славянка и Краматорска. По его словам, там ВСУ устроили врагу "жестокое месиво".

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Российские войска ночью с 5 на 6 апреля нанесли 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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Армия захватчиков, по его словам, хочет деморализовать украинцев и поэтому хаотично бьет по гражданской инфраструктуре. ВСУ удерживают позиции и ведут активные бои в направлении Изюма, подчеркнул глава ОВА.

"Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, у них большие потери", – отметил он.

Синегубов призвал гражданских эвакуироваться из Изюма и других опасных мест. Он попросил не игнорировать сигналы тревоги и не трогать неразорвавшиеся снаряды.

Глав ОВА напомнил, что ВСУ 5 апреля уничтожили под Изюмом российский ударный вертолет Ка-52 из переносного комплекса "Стугна-П".

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"Наши военные спасли сотни украинских жизней. Возле Изюма ВСУ уничтожили российские танки, которые прорвались в Барвенково. Потери оккупантов подсчитывают", – сообщил Синегубов.

"Весьма жиденько, ожидали больше"

Войска РФ пошли в наступление от Изюма в сторону Славянка и Краматорска, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину.

"Продвинулись даже чуть-чуть. Там сейчас "месиво жестокое" идет. Как раз в этом районе был сбит Ка-52. Честно говоря, весьма жиденько, ожидали больше. С юга идут по линии Угледар – Марьинка", – объяснил советник.

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Разрушения в Харькове

Спасатели 5 апреля 28 раз выезжали на вызовы, тушили пожары, разбирали завалы и устраняли последствия ДТП, сообщили в региональном главке ГСЧС.

"Все пожары произошли около 21:00 в Киевском районе города Харькова, после очередного ракетного обстрела", – рассказали специалисты.

Самый большой пожар из-за обстрелов оккупантов произошел в хозяйственном здании одного из Харьковских университетов. Огонь охватил 600 кв.м. Пиротехники за прошлые сутки обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Напомним, что 4 апреля Минобороны Украины предупреждало, что российские военные готовятся окружить ВСУ в зоне Операции объединенных сил и захватить Харьков. Для этого они начали налаживать логистику, создавать запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

В начале апреля оккупанты несколько раз обстреливали жилые дома. В частности, 3 апреля после обстрела жилого квартала города погибли 7 мирных жителей, а были 34 ранены. Днем ранее был обстрелян центр Харькова, парк культуры и отдыха имени Горького.

А 31 марта военные РФ стреляли в газопровод, в Харькове около 34 тыс. человек остались без газа.