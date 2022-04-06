Армія РФ завдала майже 30 ударів по будинках у Харкові, цивільних просять залишити Ізюм

Радник голови ОП Олексій Арестович сказав, що окупанти пішли від Ізюма у бік Слов'янка та Краматорська. За його словами, там ЗСУ влаштували ворогові "жорстоке місиво".

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Російські війська вночі з 5 на 6 квітня завдали 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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Армія загарбників, за його словами, хоче деморалізувати українців і тому хаотично б'є по цивільній інфраструктурі. ЗСУ утримують позиції та ведуть активні бої в напрямку Ізюма, наголосив глава ОВА.

"Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, у них великі втрати", — зазначив він.

Синєгубов закликав цивільних евакуюватися з Ізюма та інших небезпечних місць. Він попросив не ігнорувати сигнали тривоги й не чіпати снаряди, що не розірвалися.

Глава ОВА нагадав, що ЗСУ 5 квітня знищили під Ізюмом російський ударний вертоліт Ка-52 з переносного комплексу "Стугна-П".

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"Наші військові врятували сотні українських життів. Біля Ізюма ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися в Барвінкове. Втрати окупантів підраховують", — повідомив Синєгубов.

"Дуже ріденько, чекали більше"

Війська РФ пішли в наступ від Ізюма у бік Слов'янка та Краматорська, заявив радник Офісу Президента України Олексій Арестович в інтерв'ю адвокату Марку Фейгіну.

"Просунулися навіть трішки. Там зараз "місиво жорстоке" йде. Саме в цьому районі збили Ка-52. Чесно кажучи, дуже ріденько, чекали більше. З півдня йдуть по лінії Вугледар — Мар'їнка", — пояснив радник.

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Руйнування в Харкові

Рятувальники 5 квітня 28 разів виїжджали на виклики, гасили пожежі, розбирали завали та усували наслідки ДТП, повідомили в регіональному главку ДСНС.

"Всі пожежі сталися близько 21:00 у Київському районі міста Харкова, після чергового ракетного обстрілу", — розповіли фахівці.

Найбільша пожежа через обстріл окупантів сталася в господарській будівлі одного з Харківських університетів. Вогонь охопив 600 кв. Піротехніки минулої доби знешкодили 15 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 4 квітня Міноборони України попереджало, що російські військові готуються оточити ЗСУ у зоні Операції Об'єднаних сил та захопити Харків. Для цього вони почали налагоджувати логістику, створювати запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів.

На початку квітня окупанти кілька разів обстрілювали житлові будинки. Зокрема, 3 квітня після обстрілу житлового кварталу міста загинуло 7 мирних жителів, а 34 поранені. День перед тим обстріляли центр Харкова, парк культури та відпочинку імені Горького.

А 31 березня військові РФ стріляли в газопровід, у Харкові близько 34 тис. людей залишилися без газу.