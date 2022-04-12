Продвижение ВС РФ в Мариуполе и разгром подразделения РФ на востоке — разбор военного аналитика

Российским военным вместе с пророссийскими боевиками из ОРДЛО захватили несколько районов Мариуполя. Вместе с тем на Харьковщине 92-я бригада совершила рейд.

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Российские военные перебросили несколько дополнительных батальонно-тактических групп боевиков из ОРДЛО, что позволило им захватить часть Приморского района, рыбный порт и южный берег в районе "Азовстали". Об этом сообщает военный аналитик Том Купер в своем анализе боевых действий 9, 10 и 11 апреля.

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Вторжение РФ в Украину — основная стратегия

Несмотря на некоторые заявление о "неэффективности санкций", они все же заставляют РФ пропускать платежи по обслуживанию своего внешнего долга, приближая ее к дефолту.

Купер негативно отозвался о визите канцлера Австрии Карла Нехаммера в Россию на встречу с Путиным. Австрийская народная партия (АНП), которую представляет канцлер, 30 лет способствовала зависимости страны от российской нефти и газа. Его визит настолько тщательно прорабатывался, что даже партия Зеленых (входит в коалицию с АНП) не знала о планах канцлера.

По итогу встречу с Путиным аналитик назвал "трагикомедией", которая не имела смысла.

В ОРДЛО завершили мобилизацию

Генерал армии Дворников судя по всему, завершил мобилизацию всего имеющегося мужского населения в "Л/ДНР". Цель — восполнение потерь в российской армии. По словам Купера, действует принцип "если они хотят иметь свои "ДНР" и "ЛНР", то пусть и воюют за нее". К тому же потери пророссийских боевиков не относят к потерям ВС РФ. Всего с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей могли нагнать 40-50 БТГ по 600-800 людей в каждой.

Хаотичные бомбардировки Харькова и обстрел Краматорска — воздух

В течение 3 дней ВКС РФ интенсифицировала ракетные и артиллерийские удары. Харьков каждый день обстреливают по 50 раз. Из-за этого возрастает количество жертв среди мирного населения.

Худшим из таких обстрелов был удар по Краматорскому вокзалу. В результате погибло как минимум 57 человек (из них 5 детей) и 114 получили ранения.

[ + – ] Удар Точкой-У по железнодорожному вокзалу Краматорска Фото: 24 Канал

Также 9 апреля ВС РФ ударили по Днепру и Павлограду. Было заявлено, что они уничтожили словацкие С-300, которые совсем недавно передали Украине. Однако Братислава категорически отрицает уничтожение их установок. Утром ВСУ сообщили об уничтожении баллистической ракеты РФ в районе Днепра.

10 апреля ВС РФ ударили по Черноморску, но никаких сообщений о том, что она что-то уничтожила не было.

92-я бригада ВСУ пошла в рейд под Харьковом

10 апреля 92-я механизированная бригада ВСУ осуществила рейд на северо-запад от Харькова. В результате удалось освободить село Золочев.

[ + – ] Освобождение Золочева

Также после публикации сообщений о 10-км колонне войск РФ из Большого Бурлука в Изюм, в Украине заявили, что ее уничтожили. Однако аналитик не нашел визуального подтверждения уничтожения колонны. Это означает, что ВСУ выбивают отдельные российские танки и пехоту, используя артиллерию, БПЛА и ПТРК.

Битва за Донбасс: ВСУ бьет по всему, что двигается из техники РФ

Ситуация на востоке такова, что ВС РФ три дня усиленно обстреливают Северодонецк, Рубежное, Попасное и Угледар. Среди прочего российские военные попали по химзаводу в Рубежном повредив в цистерну на 4 тонны с азотной кислотой.

Токсичное облако направилось в район Кудряшовки и Варваровки, где стоят войска РФ. Также был удар по Попасной из "Точки-У", а также попытка углубиться в город. ВСУ успешно отбили атаку.

[ + – ] ВС РФ пытались продвинутся в Попасной

В ответ на это, как отмечает аналитик, украинские военные сфокусировались на ударах по всему, что еще двигается из российской техники. Артиллерия разгромила подразделение из 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, который также потерял своего командира.

[ + – ] Уничтоженное подразделение войск РФ

ВС РФ продвинулись в Мариуполе

Генерал Александр Дворников привлек дополнительные БТГ из ОРДЛО. По городу продолжают наноситься беспрерывные воздушные и артиллерийские удары. Из-за этого войска агрессора смогли продвинуться — это серьезный успех для ВС РФ за последние недели.

В городе действуют небольшие группы пророссийских боевиков из ОРДЛО с пехотными огнеметами "Шмель" и термобарическими снарядами.

10 апреля при поддержке 810-й бригады морпехов и оккупантов ОРДЛО вместе с 177-мым полком морпехов удалось захватить часть Приморского района, Рыбный порт и южный берег в районе завода "Азовсталь". Как пишет эксперт, теперь ВСУ обороняют не один сплошной периметр, а три отдельных дуги.

[ + – ] Карта обороны Мариуполя (Институт изучения войн)

Также Том Купер отмечает противоречивые сообщения о том, кто какую часть города обороняет. Обычно сообщают, что "Азовсталь" за "Азовом", а южная часть города за морпехами 36-й бригады. Однако другие аналитики говорят о том, что "Азовсталь" обороняет 12-я бригада Нацгвардии, а полк "Азов" южные рубежи города (это подтверждается некоторыми видео).

Говоря о химической атаке на город военный аналитик говорит о том, что найти доказательств этому ему не удалось. Сообщалось о сбросе химоружия из беспилотника.

ВС РФ остановили наступление ВСУ на Херсонщине

На юге Украины 8 и 9 апреля войска РФ из 49-й армии смогли остановить наступление ВСУ на Херсон. В некоторых случаях ВС РФ даже восстановили позиции. Областной центр остается под контролем российских оккупантов. Также ВС РФ сообщили об уничтожении С-300 на авиабазе в Николаеве и в Старой Богдановке. Купер не знает, правдива ли эта информация.

[ + – ] Карта боев в Херсонской области

Вместе с тем деятельность россиян в области украинские военные постепенно ограничивают по линии фронта между Николаевом и Херсоном. ВСУ продвигает свои тяжелые системы земля-воздух вперед.

Напомним, в предыдущем обзоре Том Купер писал о тотальном наступлении ВС РФ в зоне ООС и атаке ВСУ на Херсон с трех направлений.