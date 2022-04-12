Просування ЗС РФ у Маріуполі та розгром підрозділу РФ на сході — розбір військового аналітика

Російським військовим разом із проросійськими бойовиками з ОРДЛО захопили кілька районів Маріуполя. Водночас на Харківщині 92-а бригада здійснила рейд.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військові перекинули кілька додаткових батальйонно-тактичних груп бойовиків з ОРДЛО, що дозволило їм захопити частину Приморського району, рибний порт та південний берег у районі "Азовсталі". Про це повідомляє військовий аналітик Том Купер у своєму аналізі бойових дій 9, 10 та 11 квітня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вторгнення РФ в Україну — основна стратегія

Попри деякі заяви про "неефективність санкцій", вони все ж таки змушують РФ пропускати платежі з обслуговування свого зовнішнього боргу, наближаючи її до дефолту.

Купер негативно відгукнувся про візит канцлера Австрії Карла Негаммера до Росії на зустріч із Путіним. Австрійська народна партія (АНП), яку представляє канцлер, 30 років сприяла залежності країни від російської нафти та газу. Його візит настільки ретельно опрацьовували, що навіть партія Зелених (входить до коаліції з АНП) не знала про плани канцлера.

За підсумками зустріч із Путіним аналітик назвав "трагікомедією", яка не мала сенсу.

В ОРДЛО завершили мобілізацію

Генерал армії Дворников, з огляду на все, завершив мобілізацію всього наявного чоловічого населення в "Л/ДНР". Мета — поповнення втрат у російській армії. За словами Купера, діє принцип "якщо вони хочуть мати свої "ДНР" та "ЛНР", то нехай і воюють за неї". До того ж втрати проросійських бойовиків не відносять до втрат ЗС РФ. Загалом з окупованих районів Донецької та Луганської областей могли нагнати 40-50 БТГр по 600-800 людей у кожній.

Хаотичні бомбардування Харкова та обстріл Краматорська — повітря

Протягом 3 днів ВКС РФ інтенсифікували ракетні та артилерійські удари. Харків щодня обстрілюють по 50 разів. Через це зростає кількість жертв серед мирного населення.

Найгіршим із таких обстрілів був удар по Краматорському вокзалу. Внаслідок удару загинуло як мінімум 57 осіб (з них 5 дітей) та 114 отримали поранення.

[ + – ] Удар "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська Фото: 24 Канал

Також 9 квітня ЗС РФ вдарили по Дніпру та Павлограду. Заявлено, що вони знищили словацькі С-300, які недавно передали Україні. Проте Братислава категорично заперечує знищення їхніх установок. Вранці ЗСУ повідомили про знищення балістичної ракети РФ у районі Дніпра.

10 квітня ЗС РФ вдарили по Чорноморську, але жодних повідомлень про те, що вони щось знищили, не було.

92-а бригада ЗСУ пішла в рейд під Харковом

10 квітня 92-а механізована бригада ЗСУ здійснила рейд на північний захід від Харкова. Внаслідок цього вдалося звільнити село Золочів.

[ + – ] Визволення Золочева

Також після публікації повідомлень про 10-км колону військ РФ із Великого Бурлука до Ізюма, в Україні заявили, що її знищили. Проте аналітик не виявив візуального підтвердження знищення колони. Це означає, що ЗСУ вибивають окремі російські танки та піхоту, використовуючи артилерію, БПЛА та ПТРК.

Битва за Донбас: ЗСУ б'є по всьому, що рухається з техніки РФ

Ситуація на сході така, що ЗС РФ три дні посилено обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасне та Вугледар. Також російські військові влучили по хімзаводу в Рубіжному, пошкодивши цистерну на 4 тонни з азотною кислотою.

Токсична хмара направилася в район Кудряшівки та Варварівки, де стоять війська РФ. Також був удар по Попасній з "Точки-У", а ще спроба заглибитись у місто. ЗСУ успішно відбили атаку.

[ + – ] ЗС РФ намагалися просунутися в Попасній

У відповідь, як зазначає аналітик, українські військові сфокусувалися на ударах по всьому, що ще рухається з російської техніки. Артилерія розгромила підрозділ із 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії, який також втратив свого командира.

[ + – ] Знищений підрозділ військ РФ

ЗС РФ просунулися в Маріуполі

Генерал Олександр Дворников залучив додаткові БТГр з ОРДЛО. По місту продовжують наносити безперервні повітряні та артилерійські удари. Через це війська агресора змогли просунутися — це серйозний успіх для ЗС РФ за останні тижні.

У місті діють невеликі групи проросійських бойовиків з ОРДЛО з піхотними вогнеметами "Джміль" та термобаричними снарядами.

10 квітня за підтримки 810-ї бригади морпіхів та окупантів ОРДЛО разом зі 177-м полком морпіхів вдалося захопити частину Приморського району, Рибний порт та південний берег у районі заводу "Азовсталь". Як пише експерт, тепер ЗСУ обороняють не один суцільний периметр, а три окремі дуги.

[ + – ] Карта оборони Маріуполя (Інститут вивчення війни)

Також Том Купер наголошує на суперечливих повідомленнях про те, хто яку частину міста обороняє. Зазвичай повідомляють, що "Азовсталь" за "Азовом", а південна частина міста — за морпіхами 36-ї бригади. Проте інші аналітики говорять про те, що "Азовсталь" обороняє 12-а бригада Нацгвардії, а полк "Азов" — південні рубежі міста (це підтверджують деякі відео).

Говорячи про хімічну атаку на місто, військовий аналітик говорить про те, що знайти доказів цьому йому не вдалося. Повідомляли про скидання хімзброї з безпілотника.

ЗС РФ зупинили наступ ЗСУ на Херсонщині

На півдні України 8 та 9 квітня війська РФ з 49-ї армії змогли зупинити наступ ЗСУ на Херсон. У деяких випадках ЗС РФ навіть поновили позиції. Обласний центр залишається під контролем російських окупантів. Також ЗС РФ повідомили про знищення С-300 на авіабазі в Миколаєві та у Старій Богданівці. Купер не знає, чи правдива ця інформація.

[ + – ] Карта боїв у Херсонській області

Водночас діяльність росіян в області українські військові поступово обмежують лінією фронту між Миколаєвом та Херсоном. ЗСУ просуває свої важкі системи "земля-повітря" вперед.

Нагадаємо, в попередньому огляді Том Купер писав про тотальний наступ ЗС РФ у зоні ООС та атаку ЗСУ на Херсон із трьох напрямків.