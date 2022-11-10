Успехи ВСУ в Херсонской области: какие населенные пункты могли оставить россияне (карта)

По данным аналитиков Deep State, россияне ночью покинули Снигиревку, как и Давыдов Брод месяц назад. Украинские военные могли продвинуться до Калиновского и южной части Дудчан, но военное командование дает сдержанные оценки.

Related video

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов Бериславского района Херсонской области на правом берегу Днепра, но оккупанты еще отвечают ракетными ударами. Об этом говорится в утренней сводке Оперативного командования (ОК) "Юг" в Facebook.

"На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты, минирует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой. По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения", — отметили военные.

ВСУ подорвали склад боеприпасов российских войск в Бериславском районе, уничтожили 125 захватчиков, 3 танка и 5 единиц автобронетехники, отметили в ОК "Юг", но не указали освобожденные населенные пункты.

[ + – ] На Южнобужском направлении бои продолжаются

Генштаб ВСУ в утренней сводке от 10 ноября не комментировал заявления россиян об отводе войск с правого берега Херсонской области. ВС РФ прекратили так называемую эвакуацию населения Херсона из-за отсутствия желающих, рассказало военное руководство.

На Южнобужском направлении велись бои – ВС РФ из танков и разнокалиберной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Ставок, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 15 вылетов.

Продвижение ВСУ в Херсонской области — данные Deep State

Аналитики Deep State отмечают, что враг покинул Снигиревку в темное время суток. Маневры врага, по оценкам специалистов, были как в Давыдовом Броде месяц назад.

[ + – ] ВСУ продвинулись в Калиновское и южную часть Дудчан

"ВСУ продвинулись в Калиновское и южную часть Дудчан. Россияне начали выходить из многих участков фронта, при этом минуя отступы и взрывая мосты", — сообщили в Deep State.

Украинским военным, по данным организации, удалось освободить и другие села, но об этом они объявят, когда будут доказательства и разрешения бойцов.

"Пока нет оснований полагать, что ка…пы покинули правый берег. Их бегство будет только тактической победой… Погибшие и пленные оккупанты, по их словам, не пойдут на Бахмут, Марьинку или Павловку на востоке Украины", — заметили аналитики.

Кроме этого, были сообщения об освобождении села Правдино, но в Deep State говорят о переходе населенного пункта в серую зону до следующего визуального подтверждения. Российские военкоры сообщали о заходе ВСУ в Киселевку.

Битва за Херсон не завершена — данные Института изучения войны

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете отметили, что битва за Херсон не закончилась, а Минобороны РФ приступило к новой фазе конфликта.

"Украинские силы добились территориальных успехов к северо-востоку от города Херсон и продолжили свою успешную кампанию по перехвату", — указали эксперты.

В отчете подчеркивается, что украинские войска одержали победу возле границы Николаева с Херсонской областью. Российские военные блогеры говорили о начале наступления на Снигиревку Николаевской области. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ВСУ продолжают борьбу за полный контроль над населенным пунктом.

"Жители сообщали о взрывах и активации российской противовоздушной обороны в районе Новой Каховки, Каховки и Любимовки", — отметили аналитики.

Министерство обороны России утверждает, что ВС РФ отразили атаки ВСУ на севере Херсонской области в районе сел Садок, Качкаровка и Пятихатки.

Напомним, что президент США Джо Байден оценил отступление россиян из Херсона. Это, по его мнению, говорит о проблемах в российской армии. Вашингтон заранее знал об отводе войск РФ из правого берега Херсонской области, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский советовал украинцам сдержаннее относиться к информации об освобождении части Херсонской области. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об эффективности западного оружия в битве за Херсонскую область.

Украинские военные не исключают вражеских провокаций и предупреждают о создании обманчивого впечатления по истинным намерениям оккупантов на юге.