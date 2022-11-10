Успіхи ЗСУ у Херсонській області: які населені пункти могли залишити росіяни (карта)

За даними аналітиків Deep State, росіяни вночі покинули Снігурівку, як і Давидів Брід місяць тому. Українські військові могли просунутися до Калинівського та південної частини Дудчан, але військове командування дає стримані оцінки.

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Збройні Сили України звільнили низку населених пунктів Бериславського району Херсонської області на правому березі Дніпра, але окупанти ще відповідають ракетними ударами. Про це йдеться у ранковому зведенні Оперативного командування (ОК) "Південь" у Facebook.

"На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости, мінує об'єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою. За звільненими територіями та населеними пунктами Бериславського району ворог завдав ракетного удару, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна людина померла, ще одна отримала поранення", — зазначили військові.

ЗСУ підірвали склад боєприпасів російських військ у Бериславському районі, знищили 125 загарбників, 3 танки та 5 одиниць автобронетехніки, зазначили у ОК "Південь", але не вказали звільнені населені пункти.

[ + – ] На Південнобузькому напрямку бої тривають

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні від 10 листопада не коментував заяви росіян про відведення військ з правого берега Херсонської області. ЗС РФ припинили так звану евакуацію населення Херсона через відсутність бажаючих, розповіло військове керівництво.

На Південнобузькому напрямку велися бої — ЗС РФ з танків та різнокаліберної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 15 вильотів.

Просування ЗСУ в Херсонській області — дані Deep State

Аналітики Deep State зазначають, що ворог залишив Снігурівку у темний час доби. Маневри ворога, за оцінками фахівців, були як у Давидовому Броді місяць тому.

[ + – ] ЗСУ просунулися до Калинівської та південної частини Дудчан

"ЗСУ просунулися до Калинівської та південної частини Дудчан. Росіяни почали виходити з багатьох ділянок фронту, при цьому мінуючи відступи та підриваючи мости", — повідомили в Deep State.

Українським військовим, за даними організації, вдалося звільнити інші села, але про це вони оголосять, коли будуть докази та дозволи бійців.

"Поки немає підстав думати, що ка**пи покинули правий берег. Їхня втеча буде лише тактичною перемогою... Загиблі та полонені окупанти, за їхніми словами, не підуть на Бахмут, Мар'їнку чи Павлівку на сході України", — зауважили аналітики.

Крім цього, були повідомлення про звільнення села Правдине, але в Deep State говорять про перехід населеного пункту до сірої зони до наступного візуального підтвердження. Російські воєнкори повідомляли про захід ЗСУ до Киселівки.

Битва за Херсон не завершена — дані Інституту вивчення війни

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті зазначили, що битва за Херсон не закінчилася, а Міноборони РФ розпочало нову фазу конфлікту.

"Українські сили досягли територіальних успіхів на північний схід від міста Херсон і продовжили свою успішну кампанію з перехоплення", — зазначили експерти.

У звіті наголошується, що українські війська здобули перемогу біля кордону Миколаєва з Херсонською областю. Російські військові блогери говорили про початок наступу на Снігурівку Миколаївської області. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ЗСУ продовжує боротьбу за повний контроль над населеним пунктом.

"Жителі повідомляли про вибухи та активацію російської протиповітряної оборони в районі Нової Каховки, Каховки та Любимівки", — зазначили аналітики.

Міністерство оборони Росії стверджує, що ЗС РФ відбили атаки ЗСУ на півночі Херсонської області в районі сіл Садок, Качкарівка та П'ятихатки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оцінив відступ росіян із Херсона. Це, на його думку, свідчить про проблеми у російській армії. Вашингтон наперед знав про відведення військ РФ із правого берега Херсонської області, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський радив українцям стриманіше ставитись до інформації про звільнення частини Херсонської області. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про ефективність західної зброї у битві за Херсонську область.

Українські військові не виключають ворожих провокацій та попереджають про створення оманливого враження щодо справжніх намірів окупантів на півдні.