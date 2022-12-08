"Принимаются эффективные меры": Песков рассказал о "рисках нападения" на Крым (аудио)

По словам пресс-секретаря Путина, атаки дронов на объекты в оккупированном Севастополе доказывают, что полуостров находится "в опасности".

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Пресс-секретарь Владимира Путина заявил о существующих "рисках нападения" на оккупированный Крым. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего общения с журналистами.

"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о сложившейся ситуации в связи с продолжающимися атаками беспилотников на объекты в захваченном Севастополе.

При этом, как уточнил пресс-секретарь Путина, руководство России получает информацию о принимаемых "эффективных контрмерах".

Комментируя меры, принимаемые россиянами на полуострове по созданию укрепрайонов, Песков отметил, что не может оценить, являются ли они достаточными.

"Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции [полномасштабной войны в Украине]. Все-таки здесь лучше обращаться к военным", — в частности, сказал он.

Атаки дронами объектов в Крыму

Утром 8 декабря в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. По данным Telegram-каналов, в Севастополе работала система ПВО. По словам так называемого "губернатора" города Михаила Развожаева, корабль Черноморского флота РФ сбил над Черным морем беспилотник.

Атаки различных инфраструктурных и военных объектов с помощью дронов уже стали привычным делом на территории оккупированного полуострова. Вечером 22 ноября российские СМИ сообщили о взрывах в Севастополе, Балаклаве и Евпатории, после чего остановилось движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте. Развожаев также подтвердил работу БПЛА.

В конце октября беспилотник атаковал российскую ТЭС в оккупированной Балаклаве, которую захватчики построили в 2018 году. Местная так называемая "власть" заявила, что инцидент не повлияет на подачу электричества жителям.

Напомним, оккупанты в Крыму активно готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ. Россияне из-за угрозы быстрого продвижения армии Украины подготавливают к эвакуации музейные экспонаты.

Ранее Фокус писал, что Дмитрий Песков также пригрозил Украине повторной оккупацией частей Херсонской и Харьковской областей. Как утверждает представитель Кремля, России намерена "освободить" украинские территории, которые были деоккупированы ВСУ в ходе масштабных контрнаступлений.