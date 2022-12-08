"Застосовуються ефективні заходи": Пєсков розповів про "ризики нападу" на Крим (аудіо)

За словами речника Путіна, атаки дронів на об'єкти в окупованому Севастополі доводять, що півострів знаходиться "в небезпеці".

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Прессекретар Володимира Путіна заявив про гаявні "ризики нападу" на окупований Крим. Про це він сказав під час сьогоднішнього спілкування із журналістами.

"Ризики, безумовно, є, тому що українська сторона продовжує свою лінію на організацію терористичних актів", — відповів представник Кремля на питання журналістів про ситуацію, що склалася у зв'язку з продовжуваними атаками безпілотників на об'єкти в захопленому Севастополі.

При цьому, як уточнив прессекретар Путіна, керівництво Росії отримує інформацію про "ефективні контрзаходи".

Коментуючи заходи, які вживають росіяни на півострові щодо створення укріпрайонів, Пєсков зазначив, що не може оцінити, чи є вони достатніми.

"Я не зовсім можу давати оцінку достатності або недостатності заходів, які вживаються в межах спеціальної воєнної операції [повномасштабної війни в Україні]. Все-таки тут краще звертатися до військових", — зокрема, сказав він.

Атаки дронами об'єктів у Криму

Вранці 8 грудня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За даними Telegram-каналів, у Севастополі працювала система ППО. За словами так званого "губернатора" міста Михайла Развожаєва, корабель Чорноморського флоту РФ збив над Чорним морем безпілотник.

Атаки різних інфраструктурних та військових об'єктів за допомогою дронів вже стали звичною справою на території окупованого півострова. Увечері 22 листопада російські ЗМІ повідомили про вибухи у Севастополі, Балаклаві та Євпаторії, після чого зупинився рух морського пасажирського транспорту у Севастопольській бухті. Развожаєв також підтвердив роботу БПЛА.

Наприкінці жовтня безпілотник атакував російську ТЕС в окупованій Балаклаві, яку загарбники збудували у 2018 році. Місцева так звана "влада" заявила, що інцидент не вплине на подачу електроенергії мешканцям.

Нагадаємо, окупанти в Криму активно готуються до можливого контрнаступу ЗСУ. Росіяни через загрозу швидкого просування армії України готують до евакуації музейні експонати.

Раніше Фокус писав, що Дмитро Пєсков також погрожував Україні повторною окупацією частин Херсонської та Харківської областей. Як стверджує представник Кремля, Росія має намір "звільнити" українські території, які були деокуповані ЗСУ під час масштабних контрнаступів.