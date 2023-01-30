"Непредсказуемые последствия для всего мира": в РФ отреагировали на удары по Ирану

Представитель МИД РФ Мария Захарова "решительно осудила" события в Иране в ночь на 28 января, когда были уничтожены военные объекты и назвала их "дерзкой вылазкой".

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В Кремле заявили, что удары по военным объектам Ирана в ночь на 29 января могут спровоцировать "неконтролируемую эскалацию напряженности". Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", — цитирует пресс-служба заявление официального представителя МИД Марии Захаровой.

Удары по военным объектам Ирана

Напомним, в ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр провинции Восточный Азербайджан. Все объекты были атакованы ударными беспилотниками.

29 января The New York Times писал, что хотя официальные лица Ирана пока не выдвигают обвинений в чей-либо адрес, источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что это они стоят за атакой.

В тот же день представители Вооруженных сил Ирана заявили, что системы ПВО сбили несколько беспилотников, а попадание одного из них вызвали незначительные повреждения и никто не пострадал. При этом израильские журналисты со ссылкой на западные источники сообщали, что на военном объекте в Исфахане произошло четыре взрыва, а ущерб выходит далеко за рамки "незначительного повреждения крыши".

Вместе с тем вечером 29 января в Иране прозвучали взрывы в районе штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции.

Также напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 января говорится о том, что удары БПЛА по иранской военной инфраструктуре могут свидетельствовать о проникновении израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана.

Ранее Фокус также писал о том, что украинские хакеры из движения HackYourMom заявили, что они стоят за сливом в открытый доступ данных крупнейшего мобильного оператора Ирана IranCell.