"Непередбачувані наслідки для всього світу": в РФ відреагували на удари по Ірану

Представниця МЗС РФ Марія Захарова "рішуче засудила" події в Ірані в ніч проти 28 січня, коли були знищені військові об'єкти і назвала їх "зухвалою вилазкою".

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У Кремлі заявили, що удари по військових об'єктах Ірану в ніч проти 29 січня можуть спровокувати "неконтрольовану ескалацію напруженості". Про це у понеділок, 30 січня, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для світу та стабільності на Близькому Сході. Це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану", — цитує пресслужба заяву офіційної представниці МЗС Марії Захарової.

Удари по військових об'єктах Ірану

Нагадаємо, в ніч на 29 січня на території Ірану було атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи пролунали на оборонному підприємстві у місті Ісфахан та на нафтохімічному заводі у місті Азершехр провінції Східний Азербайджан. Усі об'єкти були атаковані ударними безпілотниками.

29 січня The New York Times писав, що хоча офіційні особи Ірану поки не висувають звинувачень на чиюсь адресу, джерела, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), звинуватили Ізраїль та його агентів у країні в тому, що це вони стоять за атакою.

У той же день представники Збройних сил Ірану заявили, що системи ППО збили кілька безпілотників, а влучання одного з них спричинили незначні пошкодження і ніхто не постраждав. При цьому ізраїльські журналісти з посиланням на західні джерела повідомляли, що на військовому об'єкті в Ісфахані сталося чотири вибухи, а збитки виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху".

Водночас увечері 29 січня в Ірані пролунали вибухи в районі штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції.

Також нагадаємо, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 січня йдеться про те, що удари БПЛА по іранській військовій інфраструктурі можуть свідчити про проникнення ізраїльських спецслужб у сферу безпеки Ірану.

Раніше Фокус також писав, що українські хакери з руху HackYourMom заявили, що вони стоять за зливом у відкритий доступ даних найбільшого мобільного оператора Ірану IranCell.