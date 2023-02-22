Путин не сказал, как выйти из тупика, — разведка Британии о послании Федеральному собранию

В ведомстве считают, что глава Кремля, выступая перед топ-чиновниками, продолжил представлять противоречивый нарратив экзистенциальной борьбы, одновременно заявляя, что в стране все хорошо.

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Послание президента России Владимира Путина к Федеральному совету РФ было неэффективным. К такому выводу пришла Военная разведка Минобороны Великобритании в своем отчете, опубликованном 22 февраля.

Так, Путин дал понять, что намерен продолжать "специальную военную операцию" в Украине. При этом, как уже сообщалось, он охарактеризовал западные элиты как "ставшие символом тотальной беспринципной лжи" и отстранил Россию от участия в новом договоре СНВ.

По мнению британских военных, несмотря на то, что президент РФ продолжил воинственный тон, он не раскрыл никаких практических мер, которые помогли бы вывести России из тупика, который сложился на поле боя в Украине.

"Путин продолжает представлять противоречивый нарратив экзистенциальной борьбы, одновременно настаивая на том, что в России все хорошо и идет по плану. Это делает оба послания неэффективными", — отметили в британской разведке.

Послание Путина Федеральному совету РФ

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Однн из главных тезисов российского президента — война в Украине будет продолжена.

Также Путин заявил о приостановлении участия РФ в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Кроме того, президент Росс пригрозил Украине тем, что Вооруженные силы РФ будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Киева будут поставлять более дальнобойное вооружение.

Фокус публиковал главные тезисы из послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Также напомним, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), после своего обращения к Федеральному собранию Путин создал информационные условия для затяжной войны в Украине.