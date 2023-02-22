Путін не сказав, як вийти з глухого кута, — розвідка Британії про послання до Федеральних зборів

У відомстві вважають, що глава Кремля, виступаючи перед топчиновниками, продовжив представляти суперечливий наратив екзистенційної боротьби, водночас заявляючи, що в країні все гаразд.

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Послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральної ради РФ було неефективним. Такого висновку дійшла Військова розвідка Міноборони Великобританії у своєму звіті, опублікованому 22 лютого.

Путін дав зрозуміти, що має намір продовжувати "спеціальну військову операцію" в Україні. Водночас, як повідомлялося, він охарактеризував західні еліти як такі, що "стали символом тотальної безпринципної брехні", й усунув Росію від участі в новому договорі СНО.

На думку британських військових, попри те, що президент РФ продовжив войовничий тон, він не розкрив жодних практичних заходів, які б допомогли вивести Росію з глухого кута, який склався на полі бою в Україні.

"Путін продовжує представляти суперечливий наратив екзистенційної боротьби, одночасно наполягаючи на тому, що в Росії все добре та йде за планом. Це робить обидва послання неефективними", — зазначили а британській розвідці.

Послання Путіна до Федеральних зборів РФ

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. Одна з головних тез російського президента — війна в Україні буде продовжена.

Також Путін заявив про зупинення участі РФ у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

Крім того, президент Рос пригрозив Україні тим, що Збройні сили РФ будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники Києва постачатимуть далекобійне озброєння.

Фокус публікував головні тези з послання Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Також нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), після свого звернення до Федеральних зборів Путін створив інформаційні умови для затяжної війни в Україні.