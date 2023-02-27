"Пути назад нет": война в Украине превратила Европу из миролюбивой силы в мощного игрока, — NYT

Представление о том, что торговля и взаимозависимость — лучшие гарантии против войны, глубоко лежали в психике европейцев после Второй мировой, даже в отношениях с враждебной Москвой, но Европе пришлось проснуться и перестроиться.

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Европейский Союз из 27 стран создавался с основополагающей идеей расширения мира на всем континенте. То, что путинская Россия стала агрессивной, империалистической, реваншистской и жестокой, а также непроницаемой для европейской политики мира было почти невозможно воспринять в Париже или Берлине даже после аннексии Крыма в 2014 году, пишет The New York Times 26 февраля.

Война в Украине сменила Европу глубже, чем любое событие по окончании холодной войны в 1989 году

Менталитет мира, самый острый в Германии, уступил место осознанию того, что военная сила нужна для обеспечения безопасности и достижения стратегических целей. "Убаюканная амнезией Европа", шедшая как на автопилоте, активизировалась до огромных усилий, чтобы сохранить свободу в Украине, которую многие на континенте воспринимают как синоним собственной.

"Европейские политики, не были знакомы с мыслью о жесткой силе как инструменте во внешней политике или геополитических делах, НО они прошли ускоренный курс", — сказал Рем Кортевег, голландский эксперт по обороне.

Исчезли дискуссии о размере помидоров или форме бананов, приемлемые в Европе; продолжаются дебаты относительно того, какие танки и, возможно, истребители F-16 предоставить Киеву.

Zeitenwende, или эпохальный поворотный момент

Это термин, который канцлер Германии Олаф Шольц использовал почти год назад в своей речи, объявив об инвестициях в вооруженные силы Германии в размере 112 миллиардов долларов. Действительно, исторический шаг для Германии – страны, травмированной своим нацистским прошлым и проникнутой внутренними антивоенными настроениями, но это слово также касается континента, где возможность ядерной войны, какой бы далекой она ни была, больше не относится к сфере научной фантастики.

Эпоха после холодной войны уступила место периоду, в котором растет соперничество великих держав

"Украина никогда не станет победой для России", — сказал президент Байден на прошлой неделе в Варшаве. Он говорил во время переговоров между Китаем и Россией о своем "безграничном" партнерстве, а Путин приостановил участие России в последнем сохранившемся договоре о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными государствами.

"Война вернула европейцев к основам, к вопросам войны и мира и наших ценностей. Она спрашивает нас: кто мы как европейцы", — сказал Франсуа Делаттр, посол Франции в Германии.

Крах теории о "Западе без позвоночника"?

В идеологии России европейцы были частью декадентского Запада, лишенного какого-либо позвоночника. Это была одна из нескольких ошибок, помешавших российскому вторжению, которое, как некоторые предполагали, должно было парализовать Украину за несколько дней.

Зависимость Европы от США — почти 78 лет после окончания Второй мировой — снова проявилась

С начала войны Америка вооружила Украину на сумму около 30 миллиардов долларов, что значительно превысило европейский вклад. Без Штатов Украина, возможно, не имела бы военных средств, чтобы противостоять российскому вторжению. Это "отрезвило" европейцев. Теперь ЕС будет заниматься укреплением своих войск; станет вопрос, как урегулировать напряженность между прифронтовыми государствами, которые намерены полностью победить Кремль, и другими, такими как Франция и Германия, склонные к компромиссу; и как организовать американские выборы в следующем году, подпитывающие беспокойство относительно того, сохранит ли Вашингтон свой курс.

Напомним, 16 февраля Европарламент большинством голосов принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и призвал страны-члены ЕС поставить Киеву западные истребители.

Тем временем, 26 февраля стало известно, что США, Германия и Польша собираются провести совместные учения вблизи Украины. По словам министра обороны Германии, военные маневры в Польше, стране, которая граничит с Украиной, были бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также президенту РФ Владимиру Путину.

К слову, Европа обошлась без газа РФ и сэкономила $15 млрд. К концу 2023 года цены на ископаемое топливо резко упадут и России придется не сладко, утверждают аналитики.