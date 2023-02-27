"Шляху назад немає": війна в Україні перетворила Європу зі миролюбної сили на потужного гравця, — NYT

Уявлення про те, що торгівля та взаємозалежність — найкращі гарантії проти війни, глибоко лежали в психіці європейців після Другої світової, навіть у відносинах із ворожою Москвою, але Європі довелося прокинутися та перебудуватися.

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Європейський Союз із 27 країн створювався з основною ідеєю розширення миру на всьому континенті. Те, що путінська Росія стала агресивною, імперіалістичною, реваншистською та жорстокою, а також непроникною для європейської політики миру було майже неможливо сприйняти в Парижі чи Берліні навіть після анексії Криму у 2014 році, пише The New York Times 26 лютого.

Війна в Україні змінила Європу глибше, ніж будь-яка подія після закінчення холодної війни 1989 року

Менталітет миру, найгостріший у Німеччині, поступився місцем усвідомленню того, що військова сила потрібна для гарантування безпеки та досягнення стратегічних цілей. "Заколисана амнезією Європа", яка йшла як на автопілоті, активізувалася до величезних зусиль, щоб зберегти свободу в Україні, яку багато хто на континенті сприймає як синонім власній.

"Європейські політики, не були знайомі з думкою про жорстку силу як інструмент у зовнішній політиці чи геополітичних справах, АЛЕ вони пройшли прискорений курс", — сказав Рем Кортевег, голландський експерт з оборони.

Зникли дискусії про розмір помідорів або форму бананів, прийнятні в Європі; продовжуються дебати щодо того, які танки і, можливо, винищувачі F-16 надати Києву.

Zeitenwende, або епохальний поворотний момент

Це термін, який канцлер Німеччини Олаф Шольц використав майже рік тому у своїй промові, оголосивши про інвестиції у збройні сили Німеччини у розмірі 112 мільярдів доларів. Справді, історичний крок для Німеччини – країни, травмованої своїм нацистським минулим і пройнятою внутрішніми антивоєнними настроями, але це слово також стосується континенту, де можливість ядерної війни, якою б далекою вона не була, більше не належить до сфери наукової фантастики.

Епоха після холодної війни поступилася місцем періоду, в якому росте суперництво великих держав

"Україна ніколи не стане перемогою для Росії", — сказав президент Байден минулого тижня у Варшаві. Він говорив під час переговорів між Китаєм і Росією про своє "безмежне" партнерство, а Путін призупинив участь Росії в останньому договорі про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами, що зберігся.

"Війна повернула європейців до основ, до питань війни та миру та наших цінностей. Вона запитує нас: хто ми як європейці", — сказав Франсуа Делаттр, посол Франції у Німеччині.

Крах теорії про "Захід без хребта"?

В ідеології Росії європейці були частиною декадентського Заходу, позбавленого хребта. Це була одна з кількох помилок, що завадили російському вторгненню, яке, як деякі припускали, мало паралізувати Україну за кілька днів.

Залежність Європи від США – майже 78 років після закінчення Другої світової – знову проявилася

З початку війни Америка озброїла Україну на суму майже 30 мільярдів доларів, що значно перевищило європейський внесок. Без Штатів Україна, можливо, не мала б військових засобів, щоб протистояти російському вторгненню. Це "протверезило" європейців. Тепер ЄС займатиметься зміцненням своїх військ; стане питання, як врегулювати напруженість між прифронтовими державами, які мають намір повністю перемогти Кремль, та іншими, такими як Франція та Німеччина, схильні до компромісу; і як організувати американські вибори наступного року, що підживлюють занепокоєння щодо того, чи Вашингтон збереже свій курс.

Нагадаємо, 16 лютого Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликав країни-члени ЄС поставити Києву західні винищувачі.

Тим часом, 26 лютого стало відомо, що США, Німеччина та Польща мають намір провести спільні навчання поблизу України. За словами міністра оборони Німеччини, військові маневри у Польщі, країні, яка межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Володимиру Путіну.

До речі, Європа обійшлася без газу РФ і заощадила $15 млрд. До кінця 2023 року ціни на викопне паливо різко впадуть і Росії буде не солодко, стверджують аналітики.