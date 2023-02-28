"Мирный" план Лукашенко, ситуация в Бахмуте и заморозка активов РФ: главное за ночь 28 февраля

Фокус в одном материале собрал основные события за прошлый вечер и ночь и информирует о том, что произошло нового в Украине и мире.

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Лукашенко предложил мир Украине на условиях России, ВС РФ пытаются окружить Бахмут, а премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что страны ЕС могут ввести войска на территорию Украины — таковы основные события минувшей ночи. Подробнее об этом дальше расскажет Фокус.

Уникальный момент: Лукашенко рассказал, почему Украина должна заключить мир с РФ сейчас

Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно окончить войну России против Украины. Для этого Киев должен согласиться с Москвой на мир без предварительных условий. По словам Лукашенко, если в мире начнется любой другой военный конфликт, об Украине сразу забудут. А Россия еще не развернула свою экономику, не поставила ее на военные рельсы. Поэтому пока этого не произошло, Киев якобы должен воспользоваться моментом и заключить мирное соглашение с Москвой.

Он добавил, что Путин хочет, чтобы от Украины не исходила угроза, поэтому он начал так называемую "СВО".

"Ситуация сложная": в Минобороны рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте

На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Самая сложная ситуация на Бахмутском направлении, в частности, в городе Бахмут. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. ВС РФ при наступлениях используют тактику истощения и тотального разрушения. Тем не менее, враг несет значительные потери — от 600 до 1000 человек ежедневно, добавила Маляр.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказал, что ВС РФ в Бахмуте пытаются взять город в кольцо. По его словам, враг наносит удары по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, а последние несколько дней привлек авиацию. Вражеские самолеты залетают по 3-4 раза в ночь.

"Найдутся желающие": Орбан заявил, что одна из стран ЕС может направить войска в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается, что какая-нибудь страна ЕС захочет ввести свои войска на территорию Украины, чтобы также воевать с Россией. Кроме того, Орбан снова раскритиковал санкции Европейского союза против России из-за вторжения в Украину. Он уверен, что из-за этого произойдет инфляция, которую трудно будет потом остановить.

Подрыв самолета в Мачулищах: в Беларуси разыскивают подозреваемого уроженца Крыма

В Республике Беларусь правоохранители разыскивают подозреваемого в подрыве российского самолета ДРЛВ А-50 на военном аэродроме в Мачулищах 26 февраля. В учреждения начали поступать ориентировки на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца. Отмечается, что мужчина разыскивается в связи с совершением "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулище 26 февраля".

В белорусской организации BYPOL, заявившей, что самолет взорвали партизаны, возразили, что разыскиваемый мужчина причастен к подрыву.

Многие женщины и дети: 40% всех украинцев в плену РФ гражданские, — Буданов

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 40% всех удерживаемых Россией военнопленных украинцев — гражданские. Среди них есть женщины и даже дети. Благодаря обменам военнопленными, Украине удалось вернуть домой примерно 2000 человек, но в России осталось еще наших граждан. 90% всех военнопленных, по словам Буданова, россияне захватили в первый месяц войны. Значительная часть украинских военнослужащих вынужденно попала в плен в Мариуполе.

Десятки миллиардов евро: названа страна ЕС, которая заморозила больше всего активов РФ

За год войны в Украине Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро, что является самым высоким показателем среди стран ЕС, сообщил глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем. По его словам, применение санкций, наложенных на РФ из-за ее военной агрессии, является приоритетом для Бельгии.

В Бельгии заблокированы российские финансовые операции на 191 миллиард евро. Ограничения коснулись 1789 российских компаний или граждан, находящихся в черном списке.