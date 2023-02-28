"Мирний" план Лукашенка, ситуація в Бахмуті та замороження активів РФ: головне за ніч 28 лютого

Фокус в одному матеріалі зібрав основні події минулого вечора і ночі та інформує про те, що сталося нового в Україні та світі.

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Лукашенко запропонував мир Україні на умовах Росії, ЗС РФ намагаються оточити Бахмут, а прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що країни ЄС можуть ввести війська на територію України — такими були основні події минулої ночі. Детальніше про це далі розповість Фокус.

Унікальний момент: Лукашенко розповів, чому Україна має укласти мир із РФ зараз

Олександр Лукашенко заявив, що зараз склалася унікальна ситуація, коли можна закінчити війну Росії проти України. Для цього Київ має погодитися на мир із Москвою без попередніх умов. За словами Лукашенка, якщо у світі розпочнеться будь-який інший військовий конфлікт, то про Україну одразу забудуть. А Росія ще не розгорнула свою економіку, не поставила її на військові рейки. Тому поки цього не сталося, Київ нібито має скористатися моментом і укласти мирну угоду з Москвою.

Він додав, що Путін хоче, щоб від України не виходила загроза, саме тому він розпочав так звану "СВО".

"Ситуація складна": у Міноборони розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті

На Донбасі тривають активні бойові дії. Найскладнішою є ситуація на Бахмутському напрямку, зокрема, у місті Бахмут. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. ЗС РФ під час наступів використовують тактику виснаження та тотальної руйнації. Тим не менш, ворог зазнає значних втрат — від 600 до 1000 осіб щоденно, додала Маляр.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів, що ЗС РФ у Бахмуті намагаються взяти місто в кільце. За його словами, ворог завдає ударів по місту артилерією, танками, РСЗВ, мінометами, а останні кілька днів залучив авіацію. Ворожі літаки залітають по 3-4 рази на ніч.

"Знайдуться охочі": Орбан заявив, що одна з країн ЄС може направити війська в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побоюється, що якась країна ЄС захоче ввести свої війська на територію України, щоби також воювати з Росією. Крім того, Орбан знову розкритикував санкції Європейського союзу проти Росії через вторгнення в Україну. Він упевнений, що через це станеться інфляція, яку важко буде потім зупинити.

Підрив літака у Мачулищах: у Білорусі розшукують підозрюваного уродженця Криму

У Республіці Білорусь правоохоронці розшукують підозрюваного у підриві російського літака ДРЛВ А-50 на військовому аеродромі у Мачулищах 26 лютого. До установ почали надходити орієнтування на 29-річного уродженця Криму Миколи Швеця. Наголошується, що чоловік розшукується у зв'язку зі скоєнням "особливо тяжкого злочину у міському селищі Мачулищі 26 лютого".

У білоруської організації BYPOL, яка заявила, що літак підірвали партизани, заперечили, що розшукуваний чоловік причетний до підриву.

Багато жінок і дітей: 40% усіх українців у полоні РФ є цивільними, — Буданов

Голова головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 40% усіх військовополонених українців, які утримуються Росією, — цивільні. Серед них є жінки та навіть діти. Завдяки обмінам військовополоненими Україні вдалося повернути додому приблизно 2000 людей, але у Росії залишилося ще наших громадян. 90% усіх військовополонених, за словами Буданова, росіяни захопили в перший місяць війни. Значна частина українських військовослужбовців вимушено потрапила у полон в Маріуполі.

Десятки мільярдів євро: названо країну ЄС, яка заморозила найбільше активів РФ

За рік війни в Україні Бельгія заморозила російські активи на 58 мільярдів євро, що є найвищим показником серед країн ЄС, повідомив голова Мінфіну Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, застосування санкцій, накладених на РФ через її військову агресію, є пріоритетом для Бельгії.

Загалом у Бельгії заблоковано російські фінансові операції на 191 мільярд євро. Обмежень торкнулися 1789 російських компаній чи громадян, які перебувають у чорному списку.