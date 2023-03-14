Корабельная коалиция и подлодки: Резников назвал день встречи "Рамштайн-10"

Вопросы подготовки к очередному собранию глава Минобороны Украины обсудил с коллегой из Нидерландов. По словам министра, страна участвовала в обеспечении ВСУ противокорабельными ракетами "Гарпун".

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Очередная встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет 15 марта. Об этом написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр обсуждал с коллегой из Нидерландов Кайси Оллонгрен важные вопросы в рамках подготовки к заседанию в формате "Рамштайн". Какие именно вопросы обсуждались и что может стать предметом "Рамштайн-10", глава Минобороны Украины не уточнил.

"Благодаря, в том числе, Нидерландам мы имеем безопасность в Черном море. Нидерланды участвовали в обеспечении Украины противокорабельными ракетами "Гарпун". Именно благодаря этому был освобожден остров Змеиный, что стало залогом построения "зернового коридора", — заметил Резников.

Украинский министр также говорил о создании корабельной коалиции, к которой фактически присоединились Великобритания и Нидерланды. В 2025 году Украина может рассчитывать на 2 минных тральщика Alkmaar от Нидерландов для защиты судоходных путей в Черном море.

Резников намекал, что ВСУ могут получить подводную лодку.

Глава Пентагона Ллойд Остин перед встречей "Рамштайн-10" написал в Twiter, что обсудил с Резниковым приоритеты контактной группы.

"США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул глава Пентагона.

Резников в ответ добавил, что "искренняя поддержка союзников вселяет в него большой оптимизм" по поводу будущего Украины.

"Солидарность становится эффективностью на поле боя", – заявил он.

По результатам предыдущего "Рамштайна" западные партнеры договорились, что ВСУ получат немецкие танки Leopard из 8 стран, а также ЗРК Patriot и SAMP/T.

Фокус ранее писал, что на встрече "Рамштайн-9" в Брюсселе 14-15 февраля одним из актуальных вопросов для ВСУ была поставка западных истребителей.

Союзники обещали помочь украинской армии перейти в контрнаступление весной 2023 года.

В Европарламенте 1 февраля предложили создать площадку-аналог "Рамштайна". Ее цель — работать над интеграцией Украины в Евросоюз.