Корабельна коаліція та підводні човни: Резніков назвав день зустрічі "Рамштайн-10"

Питання підготовки до чергових зборів глава Міноборони України обговорив із колегою з Нідерландів. За словами міністра, країна брала участь у забезпеченні ЗСУ протикорабельними ракетами "Гарпун".

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Чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 березня. Про це написав у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр обговорював із колегою з Нідерландів Кайсі Оллонгрен важливі питання в межах підготовки до засідання у форматі "Рамштайн". Які саме питання обговорювалися та що може стати предметом "Рамштайн-10", глава Міноборони України не уточнив.

"Завдяки, зокрема, Нідерландам ми маємо безпеку в Чорному морі. Нідерланди брали участь у забезпеченні України протикорабельними ракетами "Гарпун". Саме завдяки цьому було звільнено острів Зміїний, що стало запорукою побудови "зернового коридору", — зауважив Резніков.

Український міністр також говорив про створення корабельної коаліції, до якої фактично приєдналися Велика Британія та Нідерланди. У 2025 році Україна може розраховувати на 2 мінні тральщики Alkmaar від Нідерландів для захисту судноплавних шляхів у Чорному морі.

Резніков натякав, що ЗСУ можуть отримати підводний човен.

Глава Пентагону Ллойд Остін перед зустріччю "Рамштайн-10" написав у Twiter, що обговорив із Резніковим пріоритети контактної групи.

"США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — підкреслив глава Пентагону.

Резніков у відповідь додав, що "щира підтримка союзників вселяє в нього великий оптимізм" щодо майбутнього України.

"Солідарність стає ефективністю на полі бою", — заявив він.

За результатами попереднього "Рамштайну" західні партнери домовилися, що ЗСУ отримають німецькі танки Leopard із 8 країн, а також ЗРК Patriot і SAMP/T.

Фокус раніше писав, що на зустрічі "Рамштайн-9" у Брюсселі 14-15 лютого одним із актуальних питань для ЗСУ було постачання західних винищувачів.

Союзники обіцяли допомогти українській армії перейти в контрнаступ навесні 2023 року.

У Європарламенті 1 лютого запропонували створити майданчик-аналог "Рамштайна". Його мета — працювати над інтеграцією України в Євросоюз.