"Есть дефицит": Россия просит боеприпасы у Китая и стран Африки, — ГУР

По словам представителя военной разведки Скибицкого, у их ведомства есть документы относительно планов Москвы по получению вооружения от третьих стран.

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ГУР располагает документами, подтверждающими то, что Россия просит оружие у Китая, Мьянмы и стран Африки. Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий сегодня, 16 марта.

"У военной разведки есть четкие документы относительно развития такого сотрудничества и намерений и планов России по получению боеприпасов, реактивных снарядов и т.д. Это связано с тем, что Россия начала испытывать дефицит в боеприпасах. Активно они работают с Ираном, ведутся переговоры с Мьянмой, странами Африканского континента и Ближнего Востока", – отметил он.

Россия просит боеприпасы у Китая и стран Африки

По его словам, Россия также пытается получить баллистические ракеты от Ирана, но там заняли выжидательную позицию.

К слову, с 15 по 19 марта в Оманском заливе будут продолжаться совместные морские учения трех стран — Китая, Ирана и России.

Напомним, что 24 февраля президент Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая, отметив, что в нем есть пункты, которые не подходят Украине, в частности о территориальной целостности.

Еще мы писали о том, что согласно данным китайских военных экспертов из Академии военных наук в Пекине, российско-украинская война закончится летом 2023 года. Китайское исследование показало, что Россия якобы одержит верх над Украиной.

Во время брифинга 14 марта представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер прокомментировал нехватку боеприпасов у украинских бойцов. По его словам, защитники будут иметь тяжелую борьбу с российскими захватчиками весной и летом из-за проблем с вооружением.

Также 14 марта СМИ сообщили о письме сенаторов в Пентагон по поводу поставки Украине истребителей F-16. Восемь должностных лиц подписали обращение к американскому министру обороны, где попросили предоставить перечень условий для предоставления самолетов украинским защитникам.

Тем временем росСМИ сообщают о второй волне мобилизации в РФ. Журналисты рассказали, что россияне стали получать повестки. Очевидцы утверждают, что разносят их скрыто.