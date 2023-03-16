"Є дефіцит": Росія просить боєприпаси в Китаю та країн Африки, — ГУР

За словами представника військової розвідки Скібіцького, їхні відомства мають документи щодо планів Москви про отримання озброєння від третіх країн.

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ГУР має у своєму розпорядженні документи, що підтверджують те, що Росія просить зброю в Китаю, М'янми та країн Африки. Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький сьогодні, 16 березня.

"Військова розвідка має чіткі документи щодо розвитку такої співпраці та намірів і планів Росії щодо отримання боєприпасів, реактивних снарядів тощо. Це пов'язано з тим, що Росія почала відчувати дефіцит у боєприпасах. Активно вони працюють із Іраном, ведуться переговори з М'янмою, країнами Африканського континенту й Близького Сходу", — зазначив він.

Росія просить боєприпаси в Китаю та країн Африки

За його словами, Росія також намагається отримати балістичні ракети від Ірану, але там зайняли вичікувальну позицію.

До речі, з 15 по 19 березня в Оманській затоці триватимуть спільні морські навчання трьох країн — Китаю, Ірану та Росії.

Нагадаємо, що 24 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю, зазначивши, що в ньому є пункти, які не підходять Україні, зокрема щодо територіальної цілісності.

Ще ми писали про те, що згідно з даними китайських військових експертів з Академії військових наук у Пекіні, російсько-українська війна закінчиться влітку 2023 року. Китайське дослідження показало, що Росія нібито здобуде гору над Україною.

Під час брифінгу 14 березня представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер прокоментував нестачу боєприпасів в українських бійців. За його словами, захисники матимуть важку боротьбу з російськими загарбниками навесні та влітку через проблеми з озброєнням.

Також 14 березня ЗМІ повідомили про лист сенаторів до Пентагону з приводу постачання Україні винищувачів F-16. Вісім посадовців підписали звернення до американського міністра оборони, де попросили надати перелік умов для надання літаків українським захисникам.

Водночас росЗМІ повідомляють про другу хвилю мобілізації в РФ. Журналісти розповіли, що росіяни почали отримувати повістки. Очевидці стверджують, що розносять їх приховано.