Участие Польши в войне: посол озвучил то, что в Варшаве обсуждается неофициально, — политолог

У украинцев не должно быть иллюзий — Польша не намерена воевать против РФ на территории Украины, говорит Владимир Фесенко. Но поляки готовятся защищать свое государство в случае нападения Москвы. Эксперт рассказал Фокусу, под каким предлогом Россия может атаковать страну НАТО.

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В субботу, 18 марта, посол Польши Ян Эмерик Росцишевский в эфире французского телеканала LCI сказал, что Польша будет вынуждена вступить в войну с Россией, если Украина не сможет защитить свою независимость. Цитату дипломата широко растиражировали в СМИ, в том числе в российских медиа. Чуть позже посольство Польши во Франции прокомментировало слова Росцишевского, заявив, что фразу, сказанную послом, вырвали из контекста и неправильно интерпретировали. Фокус спросил у политолога Владимира Фесенко, что же имел в виду польский дипломат, и при каких обстоятельствах Россия может напасть на страну-члена Североатлантического Альянса.

"Польша не будет воевать на территории Украины"

В военно-политическом блоке неоднократно подчеркивали, что не намерены принимать прямое участие в войне против РФ на территории Украины, напоминает Владимир Фесенко. У НАТО есть четкая политическая установка — избегать прямого столкновения с Россией из-за высоких рисков ядерной войны. Поэтому любые разговоры о вступлении Польши в военный конфликт не соответствуют действительности, уточняет он.

"У нас не должно быть никаких иллюзий — даже речи не идет о том, что Польша будет воевать против России на территории Украины", — комментирует политолог.

Посол Ян Эмерик Росцишевский, сказал, что Польша вступит в войну, если Украина не сможет защитить свою независимость

Как считает эксперт, заявление посла Росцишевского следует понимать как то, что Варшава готова защищать свои территории в случае нападения Москвы на Польшу.

"Конечно, поляки будут себя защищать в случае российской агрессии. Как раз это дипломат и имел в виду. Можно сказать, что он публично озвучил то, что в Варшаве обсуждается неофициально", — поясняет Фесенко.

НАТО готовится

Генеральный секретарь военного-политического блока Йенс Столтенберг много раз открыто предупреждал Москву, что Альянс не потерпит нападения на страну-члена НАТО.

"Существует лишь одна причина, по которой НАТО может изменить свое решение не участвовать напрямую в войне против РФ, — атака российских войск на страну-члена Альянса", — говорит Фесенко.

Владимир Фесенко считает, что РФ может напасть на страну НАТО, выдумав очередной предлог

Политолог уверен, что риск военной агрессии Москвы по отношению к государствам военно-политического блока действительно присутствует.

"Может быть все что угодно. Мы не можем оценить степень безумия человека, который руководит Россией, степень его авантюризма. Полномасштабная война с Украиной, которую с рациональной точки зрения также не следовало начинать, показывает, что риск нападения на страну НАТО существует", — объясняет эксперт.

В Альянсе это понимают и пытаются принять превентивные меры по обороне своих территорий. В связи с этим идет наращивание группировки блока на приграничных с Россией территориях. Так, издание Politico 18 марта написало, что НАТО готово направить 300 тысяч своих военных к границам с РФ. А днем ранее польский Portal samorzadowy сообщил, что Варшава хочет разместить системы HIMARS поблизости от Калининградской области РФ.

Учения НАТО в 2022 году Фото: Devin Klecan

Новое "СВО": какие сценарии возможны

Как считает Фесенко, Россия может придумать разные сценарии для "оправдания" военной агрессии в отношении одной из стран НАТО.

Так, очередную "специальную военную операцию" в Кремле могут объявить для захвата так называемого "Сувалкского коридора" — участка на границе Польше и Литвы, который мог бы соединить Калининградскую область с Беларусью. Эта тема широко освещалась летом прошлого года, когда из-за санкций Европейского Союза российский регион оказался "заблокированным", как утверждали в Москве.

Еще один формальный повод для России напасть на страну НАТО — вступление Финляндии в Альянс, считает Фесенко. По его словам, это может привести к столкновениям в Балтийском море.

Как подчеркивает политолог, у России сегодня нет потенциала, чтобы выиграть полномасштабную войну с НАТО, но это не означает, что Москва в какой-то момент не решит напасть. И в Альянсе к угрозе со стороны РФ относятся очень серьезно. Все шаги НАТО по укреплению обороноспособности своей территории — это лишь реакция на действия страны-агрессора.

Напомним, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал Фокусу, что "российский Крым" — это опасность для всего НАТО. С территории полуострова армия России может нанести ядерный удар по Румынии, Венгрии, Турции и другим черноморским государствам Альянса.