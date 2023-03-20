Участь Польщі у війні: посол озвучив те, що у Варшаві обговорюється неофіційно, — політолог

В українців не має бути ілюзій — Польща не має наміру воювати проти РФ на території України, каже Володимир Фесенко. Але поляки готуються захищати свою державу в разі нападу Москви. Експерт розповів Фокусу, під яким приводом Росія може атакувати країну НАТО.

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У понеділок, 18 березня, посол Польщі Ян Емерик Росцишевський в ефірі французького телеканалу LCI сказав, що Польща буде змушена вступити у війну з Росією, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність. Цитату дипломата широко розтиражували у ЗМІ, зокрема в російських медіа. Трохи згодом посольство Польщі у Франції прокоментувало слова Росцишевського, заявивши, що фразу, сказану послом, вирвали з контексту та неправильно інтерпретували. Фокус запитав політолога Володимира Фесенка, що ж мав на увазі польський дипломат, і за яких обставин Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного Альянсу.

"Польща не воюватиме на території України"

У військово-політичному блоці неодноразово наголошували, що не мають наміру брати пряму участь у війні проти РФ на території України, нагадує Володимир Фесенко. НАТО має чітку політичну установку — уникати прямого зіткнення з Росією через високі ризики ядерної війни. Тому будь-які розмови про вступ Польщі у воєнний конфлікт не відповідають дійсності, уточнює він.

"У нас не повинно бути жодних ілюзій — навіть не йдеться про те, що Польща воюватиме проти Росії на території України", — коментує політолог.

Посол Ян Емерик Росцишевський сказав, що Польща вступить у війну, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність

Як вважає експерт, заяву посла Росцишевського варто розуміти, як те, що Варшава готова захищати свої території у разі нападу Москви на Польщу.

"Звичайно, поляки себе захищатимуть у разі російської агресії. Саме це дипломат і мав на увазі. Можна сказати, що він публічно озвучив те, що у Варшаві обговорюється неофіційно", — пояснює Фесенко.

НАТО готується

Генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг багато разів відкрито попереджав Москву, що Альянс не зазнає нападів на країну-члена НАТО.

"Існує лише одна причина, через яку НАТО може змінити своє рішення не брати участь безпосередньо у війні проти РФ, — атака російських військ на країну-члена Альянсу", — каже Фесенко.

Володимир Фесенко вважає, що РФ може напасти на країну НАТО, вигадавши черговий привід

Політолог упевнений, що ризик військової агресії Москви стосовно держав військово-політичного блоку справді присутній.

"Може бути все, що завгодно. Ми не можемо оцінити ступінь божевілля людини, яка керує Росією, ступінь її авантюризму. Повномасштабна війна з Україною, яку з раціонального погляду також не варто було починати, показує, що ризик нападу на країну НАТО існує", — пояснює експерт.

В Альянсі це розуміють і намагаються вжити превентивних заходів щодо оборони своїх територій. У зв'язку з цим триває нарощування угруповання блоку на прикордонних із Росією територіях. Так, видання Politico 18 березня написало, що НАТО готове відправити 300 тисяч своїх військових до кордонів з РФ. А днем раніше польський Portal samorzadowy повідомив, що Варшава хоче розмістити системи HIMARS поблизу Калінінградської області РФ.

Навчання НАТО у 2022 році Фото: Devin Klecan

Нова "СВО": які сценарії можливі

Як вважає Фесенко, Росія може вигадати різні сценарії для "виправдання" військової агресії щодо однієї з країн НАТО.

Так, чергову "спеціальну військову операцію" у Кремлі можуть оголосити для захоплення так званого "Сувалкського коридору" — ділянки на кордоні Польщі та Литви, яка могла б поєднати Калінінградську область з Білоруссю. Ця тема широко висвітлювалася влітку минулого року, коли через санкції Європейського Союзу російський регіон виявився "заблокованим", як стверджували у Москві.

Ще один формальний привід для Росії напасти на країну НАТО — вступ Фінляндії до Альянсу, вважає Фесенко. За його словами, це може призвести до зіткнень у Балтійському морі.

Як підкреслює політолог, Росія сьогодні не має потенціалу, щоб виграти повномасштабну війну з НАТО, але це не означає, що Москва в якийсь момент не вирішить напасти. І в Альянсі до загрози з боку РФ ставляться дуже серйозно. Усі кроки НАТО щодо зміцнення обороноздатності своєї території є лише реакцією на дії країни-агресора.

Нагадаємо, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів Фокусу, що "російський Крим" — це небезпека для всього НАТО. З території півострова армія Росії може завдати ядерного удару по Румунії, Угорщині, Туреччині та інших чорноморських державах Альянсу.