"Неприемлемо": в ЕС ответили на "ракетные угрозы" Медведева Международному уголовному суду

Глава европейской дипломатии Боррель заявил, что любое давление на суд неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно.

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ЕС осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России Дмитрия Медведева применить силу против Международного уголовного суда и страны, где он находится – Нидерландов. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня, 23 марта.

В заявлении не указано имя российского чиновника, но, очевидно, речь идет о Медведеве. 20 марта в своем телеграмм-канале он начал угрожать всему цивилизованному миру "ядерным апокалипсисом" после того как МУС выдал ордер на арест Путина.

В своем заявлении Боррель также осудил меры, объявленные Россией против прокурора МУС и его судей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против них за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе уда, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", — подчеркнул дипломат.

Боррель добавил, что ЕС по-прежнему отдан защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыву международной системы уголовного правосудия.

Отметим, что Дмитрий Медведев уже не впервые угрожает применением ядерного оружия. Так, 27 февраля экс-президент РФ заявил, что в Москве готовы применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы существованию государства.

В комментарии от 4 февраля Медведев также говорил, что российские ядерные ракеты могут быть использованы в случае нанесения ударов по Крымскому полуострову при помощи западного вооружения.

Медведев также прибегал к ядерным угрозам 19 января, накануне встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе в Рамштайне. Тогда российский политик заявил, что поражение РФ в войне приведет к ядерной войне.

22 марта в ходе дискуссии на тему "Мир без ДСНВ: что дальше?" замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вероятность ядерной войны сейчас является самой высокой за последние десятилетия.

Еще мы писали о том, что 21 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал использовать "oружие с ядерным компонентом", имея в виду передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном для британских танков Challenger 2.