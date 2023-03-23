"Неприйнятно": в ЄС відповіли на "ракетні погрози" Медведєва Міжнародному кримінальному суду

Глава європейської дипломатії Боррель заявив, що будь-який тиск на суд неприйнятний. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено.

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ЄС засуджує незаконну загрозу високопоставленого представника Росії Дмитра Медведєва застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду й країни, де він перебуває, — Нідерландів. Таку заяву зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сьогодні, 23 березня.

У заяві не вказано ім'я російського чиновника, але очевидно йдеться про Медведєва. 20 березня у своєму телеграм-каналі він почав погрожувати всьому цивілізованому світу "ядерним апокаліпсисом" після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна.

У своїй заяві Боррель також засудив заходи, оголошені Росією проти прокурора МКС і його суддів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти них за "незаконне притягнення до відповідальності свідомо невинного" президента РФ Володимира Путіна.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі суду, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", — підкреслив дипломат.

Боррель додав, що ЄС, як і раніше, відданий захисту суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання виконанню правосуддя й підриву міжнародної системи кримінального правосуддя.

Зазначимо, що Дмитро Медведєв уже не вперше погрожує застосуванням ядерної зброї. 27 лютого експрезидент РФ заявив, що в Москві готові застосувати ядерну зброю в разі виникнення загрози існуванню держави.

У коментарі від 4 лютого Медведєв також говорив, що російські ядерні ракети можуть бути використані в разі завдання ударів по Кримському півострову за допомогою західного озброєння.

Медведєв також вдавався до ядерних погроз 19 січня, напередодні зустрічі контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн". Тоді російський політик заявив, що поразка РФ у війні призведе до ядерної війни.

22 березня під час дискусії на тему "Світ без ДСНО: що далі?" Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков повідомив, що ймовірність ядерної війни зараз є найвищою за останні десятиліття.

Ще ми писали про те, що 21 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід почав використовувати "зброю з ядерним компонентом", маючи на увазі передачу боєприпасів Україні зі збідненим ураном для британських танків Challenger 2.