Накануне конфликта с Китаем. Почему правительству США стоит запастись полезными ископаемыми

Американское руководство готовится к конфликту с Китаем, но критически важные ресурсы могут оказаться в дефиците. На запуск нового производства могут уйти годы, а опыт войны в Украине показывает, что полезные ископаемые критически важны для интенсивных конфликтов.

В Стратегии национальной обороны до 2022 года Китай назван "наиболее значимым стратегическим противником Америки на ближайшие десятилетия". Однако Соединенные Штаты не готовы вести масштабную войну с китайскими вооруженными силами — или даже вооружить Украину против российской армии, о чем свидетельствуют трудности оборонной промышленности в пополнении запасов таких боеприпасов, как артиллерийские снаряды и ракеты Javelin. Длительный и интенсивный американо-китайский конфликт вокруг Тайваня выявит еще более глубокие трещины в оборонно-промышленной базе и подорвет способность американских вооруженных сил победить китайскую армию: Соединенные Штаты не располагают достаточными запасами критически важных минералов, необходимых для поддержания оборонной промышленной базы — от никеля в сверхпрочных сплавах для реактивных двигателей до редкоземельных элементов в магнитах для управляемых боеприпасов.

Фокус перевел статью Грегори Вишера и Джека Литтла о том, почему Штатам стоит запасаться полезными ископаемыми.

Мы, авторы — директор компании Dei Gratia Minerals и независимый аналитик по критически важным минералам, — заинтересованы в том, чтобы правительство США уделяло больше внимания критическим минералам. Однако наш многолетний опыт работы в этом секторе и стремление обеспечить национальную безопасность и экономическое процветание Америки привели нас к выводу, что правительство США не располагает достаточным количеством критических минералов для эффективной борьбы с Китаем и победы в этой войне. Мы считаем, что для обеспечения оборонно-промышленной базы достаточными запасами критических минералов правительство США должно увеличить их запасы в Национальном оборонном резерве.

В соответствии с законом, Национальный оборонный резерв предназначен для накопления стратегических и критически важных материалов, чтобы "уменьшить и, по возможности, исключить опасную и дорогостоящую зависимость США от иностранных источников или единой точки поставок таких материалов во время чрезвычайных ситуаций". Другими словами, Национальный оборонный запас должен содержать достаточное количество материалов для обеспечения военных и гражданских нужд США в случае гипотетического сценария войны. Хотя этот сценарий засекречен, скорее всего, речь идет об американо-китайском конфликте вокруг Тайваня, включая ситуацию с обороной собственной территории. Министерство обороны заявляет, что Агентство оборонной логистики, отвечающее за управление Национальным оборонным запасом, использует "надежный, основанный на данных процесс моделирования" для определения необходимого уровня минерального сырья в Национальном оборонном запасе, достигая его путем приобретения большего количества минерального сырья, когда это необходимо, и продажи части минерального сырья, когда это возможно.

Чтобы наилучшим образом обеспечить оборонно-промышленную базу минеральным сырьем на случай американо-китайского конфликта высокой интенсивности и продолжительности, в Национальном оборонном запасе должно быть достаточно критических минералов для удовлетворения трехлетнего внутреннего спроса США. Правительство США должно уделять первоочередное внимание запасам критических минералов для платформ и боеприпасов, которые могут пострадать в американо-китайском конфликте, и поставлять эти минералы в первую очередь из США и во вторую очередь — от союзников США.

Запасы, недостаточные для войны

В гипотетическом конфликте американские вооруженные силы будут использовать платформы и боеприпасы, содержащие значительное количество критических минералов. Например, в отчете за 2013 год Министерство обороны сообщило, что для одной подводной лодки класса Virginia требуется 4173 кг редкоземельных элементов, а для одного эсминца Aegis — 2358 кг редкоземельных элементов. Истощение этих платформ, боеприпасов и входящих в их состав критических минералов потребует пополнения запасов в ходе конфликта. Продолжительность и интенсивность гипотетического конфликта должны определять приоритетность пополнения платформ или боеприпасов, а значит, и то, какие критические минералы и в каком объеме следует запасать. Например, в условиях короткой и интенсивной войны приоритет будет отдан пополнению боеприпасов, поскольку новые платформы невозможно построить и ввести в строй к началу боевых действий; следовательно, пополнение запасов сурьмы для артиллерии и крылатых ракет будет более важным, чем пополнение запасов редкоземельных элементов для подводных лодок и эсминцев. Вооруженным силам США также придется пополнять запасы для других технологий, в которых используются критические минералы, например, галлия для полупроводников и лантана для приборов ночного видения.

Модель Национального оборонного резерва может недооценивать продолжительность американо-китайского конфликта, тем самым занижая критические запасы минерального сырья, необходимые для создания запасов

Несмотря на значительную убыль количества платформ, боеприпасов и критических минералов в потенциальном американо-китайском конфликте, стоимость материалов в Национальном оборонном резерве снизилась на 98% — с 42 млрд. долларов в 1952 году до 888 млн. долларов в 2021 году. Хотя Национальный оборонный резерв 1952 года, вероятно, был готов к глобальному ядерному конфликту с Советским Союзом, а Национальный оборонный резерв 2021 года наверняка готовится к ограниченному локальному конфликту с китайскими вооруженными силами, сегодня требуется всего 2% от запасов времен холодной войны, что представляется очень низким показателем, особенно учитывая ограниченное число некитайских поставщиков минерального сырья и высокий спрос на него в случае потенциального конфликта. Кроме того, запасы минерального сырья в американском арсенале намного меньше, чем запасы минерального сырья в стратегических резервах Китая. По оценкам, в стратегических запасах Китая находится 7000 метрических тонн кобальта, в то время как в Национальном оборонном резерве США — чуть более 300 метрических тонн, в то время как в 1990 году их было более 24 тысяч. Учитывая низкий уровень запасов полезных ископаемых, модель Национального оборонного резерва может недооценивать продолжительность и интенсивность американо-китайского конфликта, занижая спрос на минеральное сырье в США, а также переоценивать доступ США к отечественным и зарубежным минеральным ресурсам, завышая предложение минерального сырья в США.

Модель Национального оборонного резерва может недооценивать продолжительность американо-китайского конфликта, тем самым занижая критические запасы минерального сырья, необходимые для создания запасов. Хэл Брэндс и Майкл Бекли из Американского института предпринимательства пишут: "Пентагон и многие специалисты по планированию обороны, похоже, нацелены на победу в коротком локальном конфликте в Тайваньском проливе". Они предупреждают: "Если Вашингтон не начнет готовиться к ведению, а затем и к завершению затяжного конфликта сейчас, его ждет катастрофа, когда прозвучат выстрелы". Аналогичным образом, в докладе RAND, посвященном потенциальному конфликту, содержится предостережение: "Недооценка продолжительности конфликта была существенным фактором большинства крупных стратегических просчетов современности". Джон Калвер, старший научный сотрудник Атлантического совета, считает, что возможный конфликт может длиться от нескольких лет до десятилетий, что потребует огромных объемов критически важных минеральных ресурсов.

Национальный оборонный резерв также может недооценивать быстрое истощение минерального сырья в ходе военных действий. Как показала российско-украинская война, конфликты высокой интенсивности сокращают запасы быстрее, чем их можно пополнить. В случае с минеральным сырьем это несоответствие еще более очевидно: заводы по переработке сырья можно переоборудоватт за несколько месяцев или построить за два года, чтобы удовлетворить спрос, однако добыча на шахтах может занять не менее пяти лет, в то время как строительство металлоперерабатывающих заводов может занять не менее двух лет, а выход на проектную мощность — не менее одного года. Если предположить, что гипотетический американо-китайский конфликт будет умеренно интенсивным или что добыча полезных ископаемых получится быстро наладить, то в Национальном оборонном резерве может оказаться слишком мало полезных ископаемых для поддержки военных действий высокой интенсивности.

В Национальном оборонном резерве может оказаться слишком мало полезных ископаемых для поддержки военных действий высокой интенсивности

Наконец, модель Национального оборонного резерва может переоценить доступность поставок для США. Например, если в модели предполагается, что правительство США может рассчитывать на быстрое наращивание производства металлов парнтерами, то это приведет к завышенной оценке доступности поставок. Такая переоценка объясняется тем, что при вводе в эксплуатацию и наращивании производства на НПЗ часто возникают технические проблемы, которые задерживают производство и приводят к нехватке мощностей. В качестве примера можно привести завод высокого давления кислотного выщелачивания Goro в Новой Каледонии, который начал работу с двухлетним отставанием от графика и за более чем 10 лет производства ни разу не превысил 70% мощности. Кроме того, транспортировка минерального сырья из таких стран, как Демократическая Республика Конго, и без того является длительной и нестабильной, а оспариваемые морские пути сообщения еще больше затруднят доступ к минеральному сырью из-за рубежа. Таким образом, модель Национального оборонного резерва, скорее всего, переоценивает доступ США к отечественным и зарубежным полезным ископаемым и, в свою очередь, предусматривает накопление слишком малого количества критически важных минералов.

Как восстановить и пополнить запасы

Для того чтобы компенсировать интенсивный и продолжительный конфликт, а также неизвестные рыночные факторы, такие как трудности с запуском отечественных проектов по переработке, в Национальном оборонном резерве должно быть достаточно критических минералов для удовлетворения внутреннего спроса США в течение трех лет. В настоящее время правительство США классифицирует 50 полезных ископаемых как "критические минералы", и в соответствии с действующим законодательством в Национальном оборонном резерве должно быть достаточно материалов для вероятного сценария войны и "для пополнения или замены в течение трех лет после окончания сценария военного конфликта … всех боеприпасов, средств боевого обеспечения и систем вооружений, которые потребуются после такого военного конфликта". Учитывая такие неизвестные факторы, как истощение запасов полезных ископаемых в условиях конфликта высокой интенсивности, одним из способов соблюдения требований закона и оценки объемов минерального сырья, необходимого для пополнения запасов военной продукции в течение трех лет после окончания конфликта, является создание запасов минерального сырья, достаточных для удовлетворения внутреннего спроса США в течение как минимум трех лет. Создать такие большие запасы для 50 важнейших минералов, в том числе и таких важных, как алюминий, будет непросто, поскольку в Национальном оборонном резерве всего шесть хранилищ. Однако правительство США может построить, приобрести или арендовать больше складов для хранения Национального оборонного резерва, как это было сделано во время холодной войны, когда 92 критических и стратегических материала хранились на 102 складах. Важно отметить, что Агентство оборонной логистики должно уделять первоочередное внимание запасам критических минералов в платформах и боеприпасах, которые могут пострадать в американо-китайском конфликте. Одним словом, оценка необходимых запасов критических минералов в Национальном оборонном резерве представляет собой сложную задачу с неизвестными переменными, но для обеспечения соответствия требованию закона запасы должны содержать достаточное количество минералов для удовлетворения трехлетнего внутреннего спроса.

Оценка необходимых запасов критических минералов в Национальном оборонном резерве представляет собой сложную задачу с неизвестными переменными

Учитывая непосредственные риски, связанные с ограничением добычи полезных ископаемых в США и ограниченными запасами минерального сырья в Национальном оборонном резерве, правительство США должно немедленно приступить к активному накоплению критически важных минеральных ресурсов — отовсюду, где только можно их достать. В настоящее время в США полностью отсутствуют мощности по добыче и переработке некоторых критически важных минералов, поэтому в краткосрочной перспективе правительство США должно осуществлять закупку минерального сырья для запасов в следующем порядке: (1) внутри страны, (2) у союзников, например Канады, (3) у партнеров, например Индии, (4) у других стран, например Индонезии, и (5) у иностранных субъектов, представляющих интерес, например Китая. Запасы должны содержать критические минералы в их наиболее универсальной форме, позволяющей использовать их в наиболее широком спектре военных применений, а также минимизировать пространство для хранения. Например, никель должен храниться в виде никелевого порошка, который можно спрессовать в никелевые брикеты для легирования или растворить в сульфате никеля для нанесения покрытий.

Учитывая рискованность поставок из Китая, правительство США должно быстро увеличить запасы важнейших минералов в Национальном оборонном резерве. Соединенные Штаты в значительной степени зависят от Китая в поставках критически важных минералов, а Китай, как заявила торговый представитель США Катрин Тай, может по своему усмотрению "включать и выключать рубильник" поставок критически важных минералов. Китай продемонстрировал это в августе 2021 года, решив сорвать американское производство полупроводников и введя контроль за экспортом галлия и германия. Теперь китайские экспортеры должны получать лицензию на экспорт галлия и германия, имеющих двойное назначение. В настоящее время Китай поставляет 53% всего потребляемого в США галлия, а в Национальных оборонных запасах галлия нет. Аналогичным образом, Китай обеспечивает 54% всего импорта германия в США, а из 14 тысяч метрических тонн германия, хранящихся в Национальном оборонном резерве, правительство США может продать 10 тысяч метрических тонн в 2022 и 2023 годах.

Для скорейшего увеличения запасов критических минералов в Национальном оборонном резерве США необходимо рассмотреть возможность их закупки в Китае. При этом закупки должны осуществляться скрытно в течение нескольких лет, чтобы не поднять мировые цены и не напугать Китай, который может вводить экспортный контроль по своему усмотрению. Хотя Китай, несомненно, узнает о запасах минерального сырья в США благодаря шпионажу и рыночным сигналам, Министерству обороны следует попытаться обмануть Китай, чтобы он недооценил масштабы запасов. Например, Министерство обороны может прикрываться тем, что в связи с энергетическим переходом увеличивается потребление минерального сырья, и тайно закупать критически важные минералы через третьих лиц, например, используя производителей электромобилей для закупки никеля, кобальта и марганца. Кто-то может критиковать закупку минерального сырья у китайских компаний, но важность критически важных минералов и нынешняя уязвимость Америки в этом отношении требуют скорейшего накопления большого количества минерального сырья. Китай, вероятно, является единственным источником, способным обеспечить объем и количество минерального сырья, необходимого для быстрого пополнения Национального оборонного резерва. Министерство обороны уже закупает в Китае некоторые полезные ископаемые, например редкоземельные элементы, и в краткосрочной перспективе закупка в Китае полезных ископаемых лучше, чем слишком малое количество полезных ископаемых в Резерве. Кроме того, закупка этих полезных ископаемых сейчас имеет экономический смысл, поскольку цены на многие минералы упали, учитывая экономические трудности Китая.

Заключение

Однако в долгосрочной перспективе правительство США должно наращивать Национальный оборонный резерв за счет поставок критически важных минеральных ресурсов отечественного производства. Собственные цепочки поставок минерального сырья — от шахты до рынка — являются самыми надежными, особенно во время конфликта. Хотя союзники США обладают значительными запасами полезных ископаемых, американо-китайский конфликт нарушит глобальные линии поставок, что поставит под угрозу доступ США к важнейшим минеральным ресурсам за рубежом. Закупая собственное минеральное сырье, правительство США стимулирует отечественное производство минерального сырья, что поможет обеспечить доступ к нему во время конфликта. Примечательно, что в Законе о накоплении запасов стратегических и критически важных материалов от 1939 года — изначальном нормативном акте, регулирующем создание запасов для национальной обороны, — указано, что запасы имеют двойную цель: поддержку промышленной базы и развитие отечественного производства минерального сырья. В нем говорится, что Резерв будет "обеспечивать приобретение запасов некоторых стратегических и критических материалов, природных ресурсов которых в Соединенных Штатах недостаточно для обеспечения промышленных, военных и военно-морских потребностей страны в целях общей обороны, а также стимулировать разработку шахт и месторождений этих материалов на территории Соединенных Штатов". Что касается полезных ископаемых, которые нельзя в достаточном объеме добыть внутри страны, правительство США должно в приоритетном порядке закупать их у своих союзников: в первую очередь у Канады, которая находится ближе всего к США и обладает большими запасами полезных ископаемых; во вторую очередь — у Австралии, которая также обладает большими запасами полезных ископаемых, но морские пути сообщения которой могут быть нарушены в случае американо-китайского конфликта; а затем у других союзников.

Что касается полезных ископаемых, которые нельзя в достаточном объеме добыть внутри страны, правительство США должно в приоритетном порядке закупать их у своих союзников: в первую очередь у Канады

До и после потенциального конфликта Национальный оборонный резерв должен выступать в качестве рыночного буфера, аналогичного Стратегическому нефтяному резерву, предлагая оборонной промышленности более низкие цены на минеральное сырье, когда высокие цены на него нарушают производство. Будучи крупнейшим производителем и покупателем многих важнейших минералов, Китай, как и Организация стран-экспортеров нефти, может влиять на мировые цены с помощью квот на добычу и государственных субсидий. Чтобы смягчить последствия серьезных сбоев на рынке, правительство США должно продавать критически важные минералы оборонным подрядчикам во время дорогостоящих скачков цен. Хотя в законе о Национальном оборонном резерве говорится, что этот резерв может использоваться только в целях национальной обороны, а не в экономических целях, в нем также указано, что этот резерв должен быть направлен на "снижение и исключение, когда это возможно, опасной и дорогостоящей зависимости". Соответственно, в октябре 2021 года президент США Джо Байден в своем указе отметил, что Резерв является ключевым инструментом для "обеспечения того, чтобы как федеральное правительство, так и частный сектор имели в наличии достаточное количество материалов, оборудования или сырья для создания буфера против потенциального дефицита и зависимости от импорта".

Критически важные минеральные ресурсы составляют основу оборонно-промышленной базы, однако Соединенные Штаты во многом зависят от Китая, несмотря на значительные военные и экономические риски, связанные с этой зависимостью. Учитывая возможность возникновения американо-китайского конфликта высокой интенсивности и продолжительности, который приведет к разрушению платформ и боеприпасов, содержащих критические минералы, запасы критических минералов в Национальном оборонном резерве недостаточны и должны быть быстро увеличены. В конечном итоге для обеспечения безопасности американских цепочек поставок критических минералов потребуются и другие меры, такие как субсидирование американских проектов по добыче критических минералов, тарифы на импорт критических минералов и обязательства правительства США по закупке американских добытых и переработанных критических минералов. Однако увеличение запасов критических минералов в Национальном оборонном резерве — это самый быстрый и простой шаг к повышению минеральной безопасности оборонно-промышленной базы и подготовке к американо-китайскому конфликту.

Об авторах

Грегори Вишер — директор компании Dei Gratia Minerals, консультирующей по вопросам критически важных минералов. Он писал о проблемах критических минералов в Newsweek, RealClearMarkets, RealClearEnergy, National Defense Magazine, Washington Times, The National Interest, 19FortyFive, New Security Beat Центра Вильсона и The Strategist Австралийского института стратегической политики.

Джек Литтл — независимый аналитик по критическим минералам и редкоземам. Он публиковался в Wall Street Journal и Idaho State Journal.