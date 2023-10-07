Война в Израиле: почему ХАМАС празднует мимолетную победу, но проиграли палестинцы

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ХАМАС празднует мимолетную, но важную для него победу. Хезболла и Талибан ликуют. В России, принимавшей непосредственное участие во вскармливании ХАМАС, Талибан и Хезболлы, нарадоваться итогами дня не могут.

Но знаете кто на самом деле сегодня потерпел тотальное поражение? Нет, не ЦАХАЛ и не Моссад, о которых я писал ранее. Они уже развернули акцию возмездия полным ходом. Проиграли палестинцы. Тотально. Палестинский вопрос всегда был очень непростым. Его решение — это необъятная задача. Но сегодня палестинцы были загнаны в тупик действиями ХАМАС.

То насилие и издевательства, которое распространяли пляшущие бабуины, уж никак не вызовут к ним сочувствие, когда их будут выжигать напалмом. Мир словно окунулся в средневековье, варварские набеги, когда женщин похищали из домов, а мужей жестоко убивали. Только кони сменились пикапами и квадроциклами. Террор и насилие, кровь по чистым, опрятным улицам, расстрелянные в автомобилях и на остановках люди. Глумление над убитыми, насилие над пленными.

Мягкотелое мировое сообщество, погруженное в равномерную негу цивилизации, получило сегодня шоковый разряд, который стали забывать после Бучи, Бородянки и Гостомеля. Стали забывать, каков реальный, уродливый лик террора.

Вот только ради недопущения таких трагедий пора смело смотреть на суть проблемы, кто за ней стоит и как с этим совладать. Не подменять понятия и прятаться в раковину, а начать действовать. В противном случае этот кровавый уроборос поглотит в скором времени всех. Именно всех, без исключения.

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