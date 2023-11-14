Через Турцию в Грецию: Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть, — WP

По данным издания, после многократной смены владельца топливо продается греческому НПЗ, который обслуживает американские вооруженные силы.

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Российская нефть попадала в греческий нефтеперерабатывающий завод через Турцию, обслуживающий американских военных, несмотря на санкции на поставки российского топлива в ответ на агрессию против Украины. Об этом пишет американское издание The Washingtone Post в своем расследовании, опубликованном 14 ноября.

По данным журналистов, нефтепродукты из России продолжали поступать на НПЗ Motor Oil Hellas в Греции на берегу Эгейского моря. Путь поставок включал прохождение через нефтехранилище в Турции, что маскировало происхождение нефти из РФ. Фактически продукция несколько раз меняла своих владельцев до достижения Греции.

"На первый взгляд, закупка заводом мазута с турецкого терминала Дортиол подтверждает заявления Белого дома и европейских лидеров о том, что эмбарго на поставки российской нефти действует, как и планировалось, лишая президента Владимира Путина важнейших доходов для финансирования военной агрессии на Украине. Тот факт, что эти грузы содержали материалы российского производства, подчеркивает непроницаемость санкций и неспособность обеспечить их эффективное соблюдение", — говорится в материале WP.

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Издание ссылается на отраслевых экспертов, которые указывают на то, что количество мазута, отправленного из Дортиола в Motor Oil Hellas, и стандартная практика смешивания продукции различного происхождения при хранении гарантируют присутствие "значительной части российской продукции" в этой смеси.

"Я не вижу другого объяснения, кроме как то, что российское топливо поступило в Motor Oil Hellas", — отметил Роберт Ауэрс, специалист по моделированию НПЗ и аналитик рынка нефтепродуктов в исследовательской компании RBN Energy, проанализировавший данные The Post.

Журналисты использовали данные о морских перевозках и другие записи для отслеживания передвижения мазута, категории материалов, используемых для производства товаров, закупаемых Пентагоном для кораблей и самолетов. Некоммерческая организация Project on Government Oversight из Вашингтона обнаружила эти данные, используя информацию от Data Desk, консалтинговой компании, специализирующейся на расследованиях компаний, занимающихся добычей топлива.

За последние два года Dortyol получил морем 5,4 миллиона баррелей мазута, из которых, согласно данным о морских перевозках и торговли компании Refinitiv, более 1,9 миллиона баррелей были доставлены из России. С момента вступления в силу санкций Европейского союза в феврале текущего года, 2,7 миллиона баррелей мазута из России были поставлены в "Дортиол", что составляет более 69% общего объема мазута, доставленного морем в "Дортиол" за это время.

Кроме того, согласно данным The Post, с февраля компания Dortyol отправила в общей сложности 7 миллионов баррелей мазута, из которых 4,2 миллиона баррелей доставлены в Motor Oil Hellas. Этот объем составляет не менее 56% общего количества мазута, доставленного морем в греческий НПЗ.

Как российскую нефть использует Пентагон

С тех пор, как запрет США вступил в силу в марте прошлого года, Пентагон заключил новые контракты на почти 1 миллиард долларов с греческим нефтеперерабатывающим заводом.

Согласно отчетам о поставках, с февраля более 1 миллиона баррелей авиакеросина от Motor Oil Hellas было отправлено государственным и частным покупателям в Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона, Джо Йосва, заявил, что не имеет информации о том, что топливо из России поступает к их греческому поставщику. Агентство считает, что их поставщики, включая Motor Oil Hellas, несут ответственность за соблюдение применимых законов и правил в бизнесе с Россией и российскими компаниями. Они должны подтвердить свое соответствие таким законам и правилам в рамках процесса закупок.

Согласно санкционным правилам, турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо, в то время как греческий нефтеперерабатывающий завод не имеет такой возможности.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Кроме того, страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Напомним также, что по данным Международного энергетического агентства доходы России от экспорта нефти в октябре 2023 года сократилась по сравнению с предыдущим максимумом из-за падения мировых цен на нефть и введения США санкций против судов, нарушающих установленный западный ценовой порог.