Через Туреччину в Грецію: Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту, — WP

За даними видання, після багаторазової зміни власника паливо продається грецькому НПЗ, який обслуговує американські збройні сили.

Related video

Російська нафта потрапляла до грецького нафтопереробного заводу через Туреччину, що обслуговує американських військових, попри санкції на постачання російського палива у відповідь на агресію проти України. Про це пише американське видання The Washington Post у своєму розслідуванні, опублікованому 14 листопада.

За даними журналістів, нафтопродукти з Росії продовжували надходити на НПЗ Motor Oil Hellas у Греції на березі Егейського моря. Шлях постачання включав проходження через нафтосховище в Туреччині, що маскувало походження нафти з РФ. Фактично продукція кілька разів змінювала своїх власників до досягнення Греції.

"На перший погляд, закупівля заводом мазуту з турецького термінала "Дортіол" підтверджує заяви Білого дому та європейських лідерів про те, що ембарго на постачання російської нафти діє, як і планувалося, позбавляючи президента Володимира Путіна найважливіших доходів для фінансування військової агресії в Україні. Той факт, що ці вантажі містили матеріали російського виробництва, підкреслює непроникність санкцій і нездатність забезпечити їх ефективне дотримання", — йдеться в матеріалі WP.

Важливо

Незважаючи на санкції: Німеччина імпортувала з РФ сотні тисяч тонн нафти, — ЗМІ

Видання покликається на галузевих експертів, які вказують на те, що кількість мазуту, відправленого з "Дортіола" с Motor Oil Hellas, і стандартна практика змішування продукції різного походження під час зберігання гарантують присутність "значної частини російської продукції" в цій суміші.

"Я не бачу іншого пояснення, окрім як те, що російське паливо надійшло в Motor Oil Hellas", — зазначив Роберт Аверс, фахівець із моделювання НПЗ й аналітик ринку нафтопродуктів у дослідницькій компанії RBN Energy, який проаналізував дані The Post.

Журналісти використовували дані про морські перевезення й інші записи для відстеження пересування мазуту, категорії матеріалів, використовуваних для виробництва товарів, що закуповуються Пентагоном для кораблів і літаків. Некомерційна організація Project on Government Oversight із Вашингтона виявила ці дані, використовуючи інформацію від Data Desk, консалтингової компанії, що спеціалізується на розслідуваннях компаній, які займаються видобутком палива.

За останні два роки Dortyol отримав морем 5,4 мільйона барелів мазуту, з яких, згідно з даними про морські перевезення й торгівлю компанії Refinitiv, понад 1,9 мільйона барелів були доставлені з Росії. З моменту набрання чинності санкцій Європейського Союзу в лютому поточного року 2,7 мільйона барелів мазуту з Росії було поставлено до "Дортіола", що становить понад 69% загального обсягу мазуту, доставленого морем до "Дортіола" за цей час.

Крім того, згідно з даними The Post, з лютого компанія Dortyol відправила загалом 7 мільйонів барелів мазуту, з яких 4,2 мільйона барелів доставили в Motor Oil Hellas. Цей обсяг становить щонайменше 56% загальної кількості мазуту, доставленого морем до грецького НПЗ.

Як російську нафту використовує Пентагон

Відтоді, як заборона США набула чинності в березні минулого року, Пентагон уклав нові контракти на майже 1 мільярд доларів із грецьким нафтопереробним заводом.

Згідно зі звітами про постачання, з лютого понад 1 мільйон барелів авіагасу від Motor Oil Hellas було відправлено державним і приватним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великій Британії.

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва заявив, що не має інформації про те, що паливо з Росії надходить до їхнього грецького постачальника. Агентство вважає, що їхні постачальники, включно з Motor Oil Hellas, несуть відповідальність за дотримання застосовних законів і правил у бізнесі з Росією та російськими компаніями. Вони повинні підтвердити свою відповідність таким законам і правилам у межах процесу закупівель.

Згідно зі санкційними правилами, турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо, тоді як грецький нафтопереробний завод не має такої можливості.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Зокрема, країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Нагадаємо також, що, за даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти в жовтні 2023 року скоротилася порівняно з попереднім максимумом через падіння світових цін на нафту і введення США санкцій проти суден, які порушують встановлений західний ціновий поріг.