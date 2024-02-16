РФ потратила на войну в Украине 211 млрд долларов, — Пентагон

По данным неназванного чиновника, отмена продажи российского оружия стоила стране-агрессору 10 млрд долларов.

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Российская Федерация, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и поддержку полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника обороны США в пятницу, 16 февраля.

"Подробные расходы России на ее почти двухлетнее вторжение появляются, когда администрация президента Джо Байдена пытается подтолкнуть Палату представителей США принять пакет международной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов", — отметили в издании.

Кроме того, по информации издания, Кремль потерял 10 миллиардов долларов из-за отмены продажи своего оружия.

"Я не думаю, что мы так много говорили о расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести", — сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.

Война стоила России 1,3 триллиона долларов раньше ожидаемого экономического роста до 2026 года, и около 315 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, добавил чиновник.

Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине

13 февраля Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине. Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов в поддержку Киева.

В целом помощь в 90 млрд долларов предусмотрена также Израилю и Тайваню. Выделение соответствующего пакета поддержали 69 чиновников, а голосовали "против" 29 человек.

Напомним, ранее Джо Байден предложил выделить 101 млрд долл. из бюджета США на помощь трем странам-партнерам, а также для повышения безопасности на границе. Решение заблокировали на уровне Палаты представителей — против выступили сенаторы из Республиканской партии.

Блокирование выделения средств продолжается более четырех месяцев. Сенаторы-республиканцы сначала заявляли, что им не ясно, куда потратят средства для Украины. Впрочем, новый председатель нижней палаты Конгресса, республиканец Майк Джонсон заявлял, что не против выделения денег и даже считал, что на ВСУ "надевали наручники". Однако отметил, что основная проблема США — внесение изменений в законодательство о миграции, эту проблему следует решить первой.

45 президент США Дональд Трамп заявил, что предложения по миграционному законодательству смешны. Также он уверен, что закончит российско-украинскую войну в течение нескольких часов. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по помощи Украине "Рамштайн-18" сообщил, что единственная помощь, которую могут отныне выделять США — это обучение украинских военных, а на что-либо другое средств нет.

10 февраля в Сенат поступило новое предложение, согласно которому планировали отделить финансовую помощь от миграционного законодательства. В качестве обоснования указывалось, что деньги особенно необходимы Украине, где назначили нового главнокомандующего.

Утром 13 февраля стало известно, что в Сенате поддержали завершение дебатов, — написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.