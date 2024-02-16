РФ витратила на війну в Україні 211 млрд доларів, — Пентагон

За даними неназваного чиновника, скасування продажу російської зброї коштувало країні-агресору 10 млрд доларів.

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Російська Федерація, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та підтримку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопоставленого чиновника оборони США у пʼятницю, 16 лютого.

"Детальні витрати Росії на її майже дворічне вторгнення з’являються, коли адміністрація президента Джо Байдена намагається підштовхнути Палату представників США ухвалити пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів", — зазначили у виданні.

Окрім того, за інформацією видання, Кремль втратив 10 мільярдів доларів через скасування продажу своєї зброї.

"Я не думаю, що ми так багато говорили про витрати, які Росія вже понесла і продовжує нести", — сказав журналістам чиновник на умовах анонімності.

Війна коштувала Росії 1,3 трильйона доларів раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року, і приблизно 315 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено, додав чиновник.

Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні

13 лютого Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні. Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єдналися, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва.

Загалом допомога у 90 млрд доларів передбачена також Ізраїлю і Тайваню. Виділення відповідного пакета підтримали 69 чиновників, а голосували "проти" 29 осіб.

Нагадаємо, раніше Джо Байден запропонував виділити 101 млрд дол. з бюджету США на допомогу трьом країнам-партнерам, а також для підвищення безпеки на кордоні. Рішення заблокували на рівні Палати представників — проти виступили сенатори з Республіканської партії.

Блокування виділення коштів триває понад чотири місяці. Сенатори-республіканці спершу заявляли, що їм не ясно, куди витратять кошти для України. Втім, новий голова нижньої палати Конгресу, республіканець Майк Джонсон заявляв, що не проти виділення грошей і навіть вважав, що на ЗСУ "вдягали наручники". Однак зазначив, що основна проблема США — внесення змін у законодавство про міграцію, цю проблему слід розв'язати першою.

45 президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиції щодо міграційного законодавства смішні. Також він впевнений, що закінчить російсько-українську війну протягом кількох годин. Тим часом голова Пентагона Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з допомоги Україні "Рамштайн-18" повідомив, що єдина допомога, яку можуть відтепер виділяти США — це навчання українських військових, а на будь-що інше коштів немає.

10 лютого у Сенат надійшла нова пропозиція, згідно з якою планували відділити фінансову допомогу від міграційного законодавства. У якості обґрунтування вказувалось, що гроші особливо необхідні Україні, де призначили нового головнокомандувача.

Зранку 13 лютого стало відомо, що у Сенаті підтримали завершення дебатів, — написала у Facebook пані посол України в США Оксана Маркарова.