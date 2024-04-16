Не наилучшая ситуация: какие факторы влияют на боевые действия в Украине, — Коваленко

В целом военный обозреватель отметил четыре ключевых фактора, которые повлияют на ситуацию — паритет артиллерии, противодействие фронтовой авиации РФ, а также удары по российским НПЗ и Крымскому мосту.

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На сегодняшний день ситуация для Сил обороны Украины в зоне боевых действий складывается не наилучшим образом из-за меньшей поддержки Запада по сравнению с прошлыми годами, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В этой связи эксперт назвал четыре основных фактора, которые в нынешних условиях могут повлиять на ход боевых действий в Украине.

В публикации от 16 апреля Коваленко отвечает на вопрос, что может кардинально повлиять на ситуацию на украинских фронтах, чтобы российская армия утратила не только инициативу в наступательных действиях, но и в принципе могла бы удерживать захваченные территории.

"В целом, есть как минимум четыре фактора, которые на это могут кардинально повлиять, но преимущественно комплексно, а не по отдельности", — пишет эксперт.

Паритет артиллерии

Одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию на передовой, по мнению обозревателя, — разница в потенциале артиллерии, которая играет важную роль как, как в наступлении, так и в обороне двух противоборствующих сторон.

На данный момент российская артиллерия имеет превосходство 10 к 1/2 по сравнению с украинскими возможностями ведения огня. Коваленко при этом отмечает, что на третий год войны общий потенциал ВС РФ в этом компоненте снизился почти в восемь раз, но он также снизился и у украинских сил.

"Только восстановление паритета по количеству выстрелов, может изменить данную ситуацию в пользу Украины", — подчеркнул эксперт.

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Коваленко поясняет, что 800 тысяч разнокалиберных снарядов, которые могут поступить в рамках чешской инициативы, могут приблизить паритет с противником в количественном отношении один к двум и более.

Но также следует учитывать качество боеприпасов и их точность, которые, очевидно, влияют на общую эффективность огневого поражения. Здесь нужно учитывать, что 155-мм снаряды по дальности и точности превосходят 152-мм советского образца.

"Там, где для поражения объекта применяется 10-15 снарядов калибра 152-мм, достаточно 2-3 калибра 155-мм, а порою и всего одного", — пояснил обозреватель.

Противодействие тактической авиации РФ

Российская тактическая авиация, продолжает Коваленко, имеет "тотальное доминирование в воздушном пространстве Украины". В первую очередь из-за безнаказанного применение арсенала планирующих авиабомб. Это средство поражения для россиян стало своего рода "спасательным кругом в вопросах прорыва линий обороны" ВСУ, что можно было увидеть на примере Авдеевки. Так в распоряжении оккупантов находятся различные бомбы с УМПК — ФАБ-250/500/1500, ОДАБ-500/1500, РБК-500/1500 и пр.

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Чтобы нивелировать данное преимущество, необходимо системы ПВО большого радиуса действия типа ЗРК Patriot или SAMP/T, истребители F-16 или аналогичные им, а также тактические ракеты типа ATACMS для нанесения ударов по аэродромам на оккупированных территориях, включая Крым. И хотя перспективы получения этих средств достаточно туманны для Украины, их одновременное наличие существенно может изменить ситуацию на фронтах.

Керченский мост

Коваленко пишет, что мост через Керченский пролив является главной логистической артерией для южной группировки российских войск в Украине. Это до 200 тысяч человек личного состава ВС РФ и тысячи единиц военной техники, которые нуждаются в постоянном снабжении. И так как другой логистики такого масштаба на этом направлении у россиян пока нет, потеря Крымского моста чревата крахом всей системы обеспечения колоссальной группы войск в течение месяца.

Дефицит ГСМ

Последним фактором, влияющим на ситуацию, — нехватка горюче-смазочных материалов, которая может быть вызвана ударами по российским НПЗ. По словам Коваленко, после двух месяцев атак по этим предприятиям, экспорт российских нефтепродуктов снизился. Но целью, в конечном итоге, является дефицит ГСМ в российских войсках, которые находятся на территории Украины.

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"То есть удары по объектам НПЗ России носят не столько устрашающий характер или экономический, но, в первую очередь, стратегический. И именно дефицит, причем острый дефицит ГСМ у русских может привести к значительному снижению их наступательного потенциала", — подчеркнул эксперт.

Выводы

Таким образом все эти факторы в комплексе могут существенно отразится на ход боевых действий, и даже быть переломными в нынешней фазе войны. Однако для реализации тех мер, которые могли бы повлиять на ситуацию, нужна дальнейшая поддержка союзников Украины в плане поставок боеприпасов, средств ПВО, дальнобойных ракет и авиации.

"В любом случае Украина сейчас находится в положении, когда превосходство над противником и создание условий для перелома ситуации в ряде случаев зависит, в первую очередь, от нее самой, при этом, не являясь некой нерешаемой задачей", — подытожил Коваленко.

Напомним, 16 апреля президент Украины подписал закон №10449 о мобилизации. Комментируя событие первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что некоторые нормы закона вступят через месяц.