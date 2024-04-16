Не найкраща ситуація: які чинники впливають на бойові дії в Україні, — Коваленко

Загалом військовий оглядач звернув увагу на чотири ключові чинники, які вплинуть на ситуацію: паритет артилерії, протидія фронтової авіації РФ, а також удари по російських НПЗ та Кримському мосту.

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На сьогодні ситуація для Сил оборони України в зоні бойових дій складається не найкращим чином через меншу підтримку Заходу порівняно з минулими роками, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. У зв'язку з цим експерт назвав чотири основні чинники, які в нинішніх умовах можуть вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

У публікації від 16 квітня Коваленко відповідає на запитання, що може кардинально вплинути на ситуацію на українських фронтах, аби російська армія втратила не тільки ініціативу в наступальних діях, а й у принципі могла б утримувати захоплені території.

"Загалом є щонайменше чотири чинники, які на це можуть кардинально вплинути, але переважно комплексно, а не окремо", — пише експерт.

Паритет артилерії

Одним із ключових чинників, що впливають на ситуацію на передовій, на думку оглядача, є різниця в потенціалі артилерії, яка відіграє важливу роль як у наступі, так і в обороні двох протиборчих сторін.

Наразі російська артилерія має перевагу 10 до 1/2 порівняно з українськими можливостями ведення вогню. Коваленко зазначає, що на третій рік війни загальний потенціал ЗС РФ у цьому компоненті знизився майже у вісім разів, але він також знизився і в українських сил.

"Тільки відновлення паритету за кількістю пострілів може змінити цю ситуацію на користь України", — підкреслив експерт.

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Коваленко пояснює, що 800 тисяч різнокаліберних снарядів, які можуть надійти в межах чеської ініціативи, можуть наблизити паритет із противником у кількісному відношенні один до двох і більше.

Але також слід враховувати якість боєприпасів і їхню точність, які, очевидно, впливають на загальну ефективність вогневого ураження. Тут потрібно враховувати, що 155-мм снаряди за дальністю й точністю перевершують 152-мм радянського зразка.

"Там, де для ураження об'єкта застосовується 10-15 снарядів калібру 152-мм, достатньо 2-3 калібру 155-мм, а часом і всього одного", — пояснив оглядач.

Протидія тактичній авіації РФ

Російська тактична авіація, продовжує Коваленко, має "тотальне домінування в повітряному просторі України". Насамперед через безкарне застосування арсеналу планувальних авіабомб. Цей засіб ураження для росіян став свого роду "рятувальним кругом у питаннях прориву ліній оборони" ЗСУ, що можна було побачити на прикладі Авдіївки. У розпорядженні окупантів перебувають різні бомби з УМПК — ФАБ-250/500/1500, ОДАБ-500/1500, РБК-500/1500 тощо.

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Щоб нівелювати цю перевагу, необхідні системи ППО великого радіусу дії на кшталт ЗРК Patriot або SAMP/T, винищувачі F-16 або аналогічні до них, а також тактичні ракети на кшталт ATACMS для завдавання ударів по аеродромах на окупованих територіях, зокрема й у Криму. І хоча перспективи отримання цих засобів досить туманні для України, їх одночасна наявність суттєво може змінити ситуацію на фронтах.

Керченський міст

Коваленко пише, що міст через Керченську протоку є головною логістичною артерією для Південного угруповання російських військ в Україні. Це до 200 тисяч осіб особового складу ЗС РФ і тисячі одиниць військової техніки, які потребують постійного постачання. І оскільки іншої логістики такого масштабу на цьому напрямку в росіян поки що немає, втрата Кримського мосту загрожує крахом усієї системи забезпечення колосальної групи військ протягом місяця.

Дефіцит ПММ

Останнім фактором, що впливає на ситуацію, є нестача паливно-мастильних матеріалів, яка може бути спричинена ударами по російських НПЗ. За словами Коваленка, після двох місяців атак по цих підприємствах експорт російських нафтопродуктів знизився. Але метою в підсумку є дефіцит ПММ у російських військах, які перебувають на території України.

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"Тобто удари по об'єктах НПЗ Росії мають не стільки застрашливий характер або економічний, але насамперед стратегічний. І саме дефіцит, до того ж гострий дефіцит ПММ у росіян може призвести до значного зниження їхнього наступального потенціалу", — підкреслив експерт.

Висновки

Отже, усі ці чинники в комплексі можуть істотно вплинути на перебіг бойових дій і навіть бути переломними в нинішній фазі війни. Однак для реалізації тих заходів, які могли б вплинути на ситуацію, потрібна подальша підтримка союзників України в плані постачання боєприпасів, засобів ППО, далекобійних ракет і авіації.

"У будь-якому разі Україна зараз перебуває в стані, коли перевага над супротивником і створення умов для перелому ситуації в низці випадків залежить насамперед від неї самої, водночас не будучи якимсь нерозв'язним завданням", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, 16 квітня президент України підписав закон №10449 про мобілізацію. Коментуючи подію, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що деякі норми закону набудуть чинності через місяць.