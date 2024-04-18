Атаки БПЛА привели к сокращению Россией экспорта дизтоплива на 25%,- Bloomberg

Журналисты пишут, что РФ может начать перенаправлять сырую нефть, которую не способны переработать ее заводы, на экспорт.

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Удары украинскими беспилотниками привели к снижению экспорта дизельного топлива из России на 25%. Об этом идет речь в материале издания Bloomberg.

В частности, данные аналитической компании Kpler свидетельствуют о том, что в течение 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля в среднем составил 0,74 млн баррелей в день, то есть на 25% меньше по сравнению с показателем за этот период в 2019-2023 годах.

В свою очередь трейдеры пристально следят за ситуацией с топливными потоками РФ. С учетом того, что недавно в стране наблюдалось падение темпов переработки нефти до минимальной отметки за 11 месяцев, не исключен сценарий, что страна будет вынуждена перенаправлять сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок, отмечают авторы материала.

Вместе с этим известно, что несмотря на одновременный рост потоков нефти, есть практические ограничения для значительно большего роста объемов этих поставок.

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Удары по НПЗ в РФ: Байден оказался на одной стороне с Путиным, — Bloomberg

Кроме того, Bloomberg отмечает, что 2 апреля произошла последняя атака с применением БПЛА на российский нефтеперерабатывающий завод, однако минимизация влияния инцидента на экспортные потоки требует времени.

Недавно в СМИ писали, что России быстрыми темпами удалось восстановить некоторые из ключевых НПЗ, по которым были нанесены удары беспилотниками. В частности мощности предприятий, которые простаивали из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.

3 апреля стало известно, что российские основные авиаперевозчики начали экономить на топливе вследствие атак украинскими БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам РФ. На российском рынке наблюдается сокращение объемов нефтепродуктов и при этом они дорожают.

В то же время Фокус писал 15 апреля, что в Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это может привести к росту мировых цен на нефть.