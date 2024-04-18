Атаки БПЛА призвели до скорочення Росією експорту дизпалива на 25%,— Bloomberg

Журналісти пишуть, що РФ може почати перенаправляти сиру нафту, яку не здатні переробити її заводи, на експорт.

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Удари українськими безпілотниками призвели до зниження експорту дизельного пального з Росії на 25%. Про це йде мова у матеріалі видання Bloomberg.

Зокрема дані аналітичної компанії Kpler свідчать про те, що впродовж 10 днів до 13 квітня експорт російського дизеля в середньому склав 0,74 млн барелів на день, тобто на 25% менше у порівнянні з показником за цей період у 2019-2023 роках.

Зі свого боку трейдери пильно стежать за ситуацією з паливними потоками РФ. З урахуванням того, що нещодавно в країні спостерігалося падіння темпів переробки нафти до мінімальної позначки за 11 місяців, не виключений сценарій, що країна буде змушена перенаправляти сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок, наголошують автори матеріалу.

Разом з цим відомо, що попри одночасне зростання потоків нафти, є практичні обмеження для значно більшого зростання обсягів цих поставок.

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Удари по НПЗ у РФ: Байден опинився на одному боці з Путіним, — Bloomberg

Крім того, Bloomberg зазначає, що 2 квітня відбулася остання атака із застосуванням БПЛА на російський нафтопереробний завод, проте мінімізація впливу інциденту на експортні потоки потребує часу.

Нещодавно у ЗМІ писали, що Росії швидкими темпами вдалося відновити деякі з ключових НПЗ, по яких було завдано ударів безпілотниками. Зокрема потужності підприємств, які простоювали через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.

3 квітня стало відомо, що російські основні авіаперевізники почали економити на паливі внаслідок атак українськими БПЛА по нафтопереробних заводах РФ. На російському ринку спостерігається скорочення об'ємів нафтопродуктів і при цьому вони дорожчають.

Водночас Фокус писав 15 квітня, що у Сполучені Штати не підтримують ударів України по російських нафтопереробних заводах, оскільки це може призвести до зростання світових цін на нафту.