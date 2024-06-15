ВСУ воплощают стратегию "гибкой обороны" пока ждут поставок Запада, — AP

Оборонительная стратегия отдает предпочтение сохранению жизней защитников в обмен на территорию. Такие действия позволяют отражать российское наступление эффективнее, говорят военные.

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Украинская огневая мощь постепенно растет после того, как США приняли финансирование на 2024 год. Однако российское наступление за это время не останавливалось, поэтому Украина перешла к тактике "гибкой обороны". Об этом сообщает Associated Press.

Поставка западных боеприпасов уже уменьшила сильный дефицит в рядах Сил обороны, но российские войска продолжают медленное продвижение. Этому способствует погода и более длинный световой день. Киев применяет стратегию "гнуться, но не ломаться", чтобы выиграть время, пока не поступит больше западного оружия.

Уступив часть территории Украина получила возможность воевать с лучше защищенных позиций, как говорят аналитики и многочисленные украинские солдаты и офицеры.

"Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты. Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно уменьшилось до 5 к 1", — заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

В 110-й бригаде пресс-офицер Иван Секач сообщил, что их запасы боеприпасов уже выросли на 75% по сравнению с зимой. Военным тогда приходилось отступать из-за дефицита средств. Сейчас Силы обороны развернули эластичную оборону, чтобы выиграть время до прибытия большего количества помощи. Поэтому приходится делать мучительный выбор и отступать, чтобы сохранять жизни военных.

"Время играет в пользу Украины, и в этом заключается смысл эластичной ленты: вы можете уступить небольшую территорию и выиграть немного времени. И тогда к концу этого года Украина будет иметь преимущества, которых она никогда не имела раньше", — сказал Дилан Ли Лерке, аналитик аналитического центра военной разведки IHS Jane's.

Такая стратегия контрастирует с битвой за Бахмут, где оборона длилась долгие 9 месяцев. По мнению пресс-офицера 110-й бригады Секача, гибкость позволяет лучше противостоять российскому наступлению.

Оккупанты понимают, что ВСУ становятся сильнее, поэтому они усилили атаки по украинской логистике, говорит "Ниндзя" из 28-й бригады на Бахмутском направлении.

"Нужно прекрасно знать дорогу, каждый кратер, чтобы позволить водителю с ночным видением быстро ехать, заезжать, разгружаться и выходить", — сказал он.

Также у ВС РФ постоянно в воздухе находятся разведывательные дроны, поэтому скрыть передвижения войск почти невозможно. Поэтому стало сложнее проводить ротации.

Напомним, 15 июня в BILD писали, что ВС РФ близки к перерезанию "дороги жизни" на Донбассе, которая соединяет Константиновку и Покровск.

DeepState сообщали, что ВСУ отбили российские позиции в Серебрянском лесу и Клищеевке.