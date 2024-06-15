ЗСУ втілюють стратегію "гнучкої оборони" поки чекають на постачання Заходу, – AP

Оборонна стратегія віддає перевагу збереженню життів захисників в обмін на територію. Такі дії дозволяють відбивати російський наступ ефективніше, кажуть військові.

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Українська вогнева міць поступово зростає після того, як США ухвалили фінансування на 2024 рік. Проте російський наступ за цей час не зупинявся, тому Україна перейшла до тактики "гнучкої оборони". Про це повідомляє Associated Press.

Постачання західних боєприпасів вже зменшило сильний дефіцит в рядах Сил оборони, але російські війська продовжують повільне просування. Цьому сприяє погода та довший світловий день. Київ застосовує стратегію "гнутися, але не ламатися", щоб виграти час, поки не надійде більше західної зброї.

Поступившись частиною території Україна отримала можливість воювати з краще захищених позицій, як кажуть аналітики та чисельні українські солдати та офіцери.

"Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім мають перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати. Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона зменшилася до 5 до 1", — заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

У 110-й бригаді пресофіцер Іван Секач повідомив, що їхні запаси боєприпасів вже зросли на 75% порівняно із зимою. Військовим тоді доводилося відступати через дефіцит засобів. Зараз Сили оборони розгорнули еластичну оборону, щоб виграти час до прибуття більшої кількості допомоги. Відтак доводиться робити болісний вибір й відступати, щоб зберігати життя військових.

"Час грає на користь України, і в цьому полягає сенс еластичної стрічки: ви можете поступитися невеликою територією і виграти трохи часу. І тоді до кінця цього року Україна матиме переваги, яких вона ніколи не мала раніше", — сказав Ділан Лі Лерке, аналітик аналітичного центру військової розвідки IHS Jane's.

Така стратегія контрастує з битвою за Бахмут, де оборона тривала довгі 9 місяців. На думку пресофіцера 110-ї бригади Секача, гнучкість дозволяє краще протистояти російському наступу.

Окупанти розуміють, що ЗСУ сильнішають, тому вони посилили атаки по українській логістиці, каже "Ніндзя" із 28-ї бригади на Бахмутському напрямку.

"Потрібно чудово знати дорогу, кожен кратер, щоб дозволити водієві з нічним баченням швидко їхати, заїжджати, розвантажуватись і виходити", — сказав він.

Також у ЗС РФ постійно в повітрі перебувають розвідувальні дрони, тому приховати пересування військ майже неможливо. Відтак стало складніше проводити ротації.

Нагадаємо, 15 червня в BILD писали, що ЗС РФ близькі до перерізання "дороги життя" на Донбасі, яка сполучує Костянтинівку та Покровськ.

DeepState повідомляли, що ЗСУ відбили російські позиції в Серебрянському лісі та Кліщіївці.