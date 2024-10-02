"Отжали в дуэли": "Черные Запорожцы" затрофеили вражескую БМП-2 и уничтожили ее экипаж (видео)

Бойцы показали видео, как они дуэли с врагом, в результате которой получилось и технику забрать, и уничтожить экипаж противника.

Related video

Бойцы взвода ударных беспилотных авиационных комплексов "Тотем" 3 механизированного батальона 72 механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили вражеский экипаж и забрали боевую машину пехоты БМП-2. Соответствующее видео они показали у себя в Telegram-канале.

О захвате вражеской бронемашины и уничтожении экипажа бойцы написали в сообщении к видео.

"Отжали в дуэли БМП2, уничтожив экипаж противника", — отметили военные.

Оккупация Угледара: что известно

Напомним, что вечером 1 октября аналитики канала DeepState сообщили о захвате российскими войсками Угледара. В российских пабликах сразу публиковали фото и видео, где видно, как оккупанты устанавливали российские флаги на крыши зданий города.

В тот же день бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отметили, что приказа о выходе из города бригада не получала. Тогда они добавили, что ВСУ контролируют отдельные части Угледара.

Однако все же в дальнейшем информация об оккупации города подтвердилась. Военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что защитникам пришлось оставлять раненых при выходе из города. А в американском Институте изучения войны отметили, что большая часть подразделений ВСУ смогла избежать окружения и выйти из Угледара.

В ВСУ официально подтвердили захват города Угледар в Донецкой области российскими войсками 2 октября. В ОСУВ "Хортица" подчеркнули, что враг пытался взять город "любой ценой".